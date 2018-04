Dag 15: Groen doen! Waarom een plant meer kan dan alleen mooi zijn mv

08u49 0 Nina Geen kilo’s die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Steek vandaag die groene handen, of vingers maar uit de mouwen.

Vandaag nog niets op de planning staan? Wij helpen je opweg! Richting: het tuincentrum of de markt! Het is vandaag de bedoeling dat je een plant in huis haalt, planten hebben de geweldige kracht om elke ruimte op te fleuren en dat lentegevoel zonder al te veel moeite meteen ook binnenshuis op te doen leven.

Evy bekend zelf geen al te groene vingers te hebben, maar ook daarvoor bestaan betere alternatieven dan een plastieken exemplaar van jouw favorieten plant. Een mooie palm of tongawingerd - die bekend staan om hun luchtzuiverende eigenschappen - bijvoorbeeld, zijn ideaal voor in de woonkamer. Zij zorgen ervoor dat mix van bacteriën die in de lucht rondzweeft, gezuiverd wordt. Bovendien zijn ze makkelijk te verzorgen. Deze planten vallen niet meteen in zwijm wanneer je ze vergeet water te geven en ze hebben niet al té veel licht nodig.