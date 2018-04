Dag 14: vandaag gaan we zweten! Letsgonina dag 14 MV

20 april 2018

08u30 0 Nina Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. En hé, het is oké, om even de trampoline van jouw kinderen op te eisen voor een leuke work-out.

Spring die stress van je af! De tweede week van ons plan zit er alweer op. Sporten hoeft niet altijd hand in hand te gaan met een lang gezicht, wedden dat je deze high intensity work-out wél leuk vindt? Thuis geen trampoline? Geen probleem, breng een bezoekje aan iemand die kinderen heeft met een trampoline of ga aan de slag met een springtouw (wel even stevige sportschoenen aantrekken dan). Hinkelen, op bed springen, het kan allemaal.

Door te springen verbeter je je conditie, worden je benen mooi sterk en maak je je hoofd helemaal leeg. Je kan immers eventjes alleen maar bezig zijn met het springen zelf.