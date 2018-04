Dag 13: tien minuten niets doen, kan jij het? Letsgonina dag 13 MV

19 april 2018

08u30 0 Nina Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. En dit zijn misschien wel de makkelijkste - of de moeilijkste? - tien minuten uit het hele plan. We doen vandaag namelijk tien minuten helemaal niets.

Niets? Juist ja, niets! We lopen onszelf de dag van vandaag haast voorbij. Neem jij ooit eens 10 minuten de tijd om stil te zitten en echt niets te doen? Neen, want 'ik moet altijd nog dit of dat' maar dat 'moeten' zit eigenlijk in je hoofd. Probeer dat schuldgevoel en die zelfveroordeling even aan de kant te laten en zet het stemmetje in je hoofd even op stil.

Wat ga je doen? Zet je in de zetel, of in de tuin (vergeet je niet in te smeren) en probeer even echt niets te doen, niet te lezen, niet te piekeren. Denk aan de tips die Evy in het begin van het plan meegaf en focus op je ademhaling. De video hierboven kan misschien helpen om te ontspannen...