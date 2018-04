Dag 12: zo stel je een stoeflijstje op Letsgonina dag 12 MV

18 april 2018

08u00 0 Nina Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Vandaag ga je minstens tien complimenten geven. Aan jezelf.

Jezelf een compliment geven is niet altijd even gemakkelijk. Vaak weten we - jammer genoeg - sneller waar we niet goed in zijn dan waar we wel goed in zijn. Dringend tijd om daar verandering in te brengen. Hoe we dat gaan doen? Met een stoeflijstje. Een stoef-wat? Een stoeflijstje!

Hoe maak je zo'n lijstje? Simpel. Je gaat even rustig zitten en schrijft zoveel mogelijk dingen op waar jij heel erg goed in bent. Stop niet voor je aan tien zit. Kom, 15 zelfs!

Wat staat er zoal op het lijstje van Evy? Dat ze heel erg goed met dochter Helena kan dansen op 'Zoutelande' en dat ze dan giert van plezier. Het hoeft dus niet te gaan over die marathon die je kan lopen. Kleine, leuke dingen mogen zeker ook. Ben jij heel erg goed in small talk in de supermarkt? Maak jij de allerbeste granola? Of kan jij je kroost het beste aan het lachen krijgen met je flauwe moppen? Alles mag.

Daarna is het extra leuk om met een vriendin af te spreken voor koffie en haar ook een stoeflijstje te laten maken. Schrijf ook beiden ééntje voor elkaar. Wedden dat zij nog meer positieve eigenschappen kan toevoegen?