Dag 10: tien minuten vroeger opstaan voor een hele dag meer energie Letsgonina Dag 10 Margo Verhasselt

16 april 2018

09u03 2 Nina Geen kilo’s die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Vanaf vandaag worden we 10 minuutjes vroeger wakker om de zonnegroet uit te voeren, maar je zal er geen spijt van krijgen!

Goeiemorgen, al bekomen van opnieuw een weekend dat weer voorbij vloog? In beide gevallen: waarom geef je de zonnegroet niet eens een kans, een van Evy's favorieten uit de yogales. Waarom? De zonnegroet bevat alle goede elementen om je houding te verbeteren: kracht, balans en controle over je ruggengraat. Daarnaast is hij nog eens super simpel. Niet super sportief of super lenig? Geen enkel probleem! Het enige dat je nodig hebt is 10 minuten en een matje in de living of slaapkamer. Bekijk de video hierboven om hem onder de knie te krijgen.