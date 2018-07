Daarom wissel je van toon bij gesprekspartners mv

Je betrapte jezelf er waarschijnlijk ooit wel al eens op: je stem die verandert wanneer je met iemand anders praat. Dat hoge piepstemmetje bij de baby? Check. De heel beleefde stem aan de telefoon? Dubbel check. De vraag is alleen, waarom doen we dit allemaal?

De normaalste zaak van de wereld, althans dat stelt een studie van The University of Stirling toch. De stemverandering komt voor wanneer we met een gesprekspartner praten met een andere soort status.

Er werd onderzoek gedaan, daarbij werd een sollicitatiegesprek afgenomen. Het resultaat was bijzonder. Wanneer we het gevoel krijgen dat de andere persoon in het gesprek dominant is, wordt onze stem hoger.