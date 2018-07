Daarom vergeten we namen en dit kan je eraan doen Margo Verhasselt

28 juli 2018

13u05

Bron: TIME 1 Nina Er is weinig gênanter: iemand spreekt je aan op een feestje en ze lijken haast elk detail uit je leven te kennen. Jij knikt met je mond vol tanden. Wat was de naam van je gesprekspartner nu weer? Probeer je het te vermijden, zeg je dat je het vergeten bent of erger, noem je de persoon in kwestie heel ongemakkelijk 'dingske'? Er is een reden waarom het ons overkomt. En zo pak je het aan.

Waarom blijft het gebeuren dat we namen maar niet onthouden? Er zijn een paar oorzaken volgens Charan Ranganath, director van het Memory en Plasticity Program aan de universiteit van Californië.

Waarom we vergeten

De simpelste verklaring: je bent gewoon niet zo geïnteresseerd. "Mensen onthouden dingen beter wanneer ze gemotiveerd zijn om te leren. Soms wil je iemand zijn naam onthouden, maar soms gaat het gewoon aan je voorbij omdat je op dat moment niet denkt dat het belangrijk is," legt Ranganath uit.

Maar dat is niet altijd het geval. Soms wil je de naam wel onthouden, maar vergeet je hem toch. Dit komt doordat we soms onderschatten hoeveel werk het is om voor de hand liggende dingen te doen, zelfs wanneer het zoiets simpel is als een naam onthouden.

Een vaak voorkomende naam is soms gemakkelijk vergeetbaar omdat hij niet interessant is, of omdat je al veel mensen kent met die naam. Mensen met een bijzondere naam herken je gemakkelijker maar de naam onthouden is dan weer moeilijker. Elke naam, veel voorkomend of niet, moet vechten voor een plaats in je overvolle hersenen.

"Je onthoudt niet alleen de naam, je onthoudt ook de naam en de relatie met het gezicht. Zelfs wanneer je die informatie hebt opgeslagen, kan het later moeilijk zijn om de link te leggen met de juiste naam omdat er zoveel competitie is in je hersenen."

Zo onthou je

Een geheugensteuntje kan handig zijn stelt Ranganath. Hij raadt dan ook aan een ezelsbruggetje te maken met een karaktereigenschap en de naam van de persoon om zo gemakkelijker te onthouden. Bijvoorbeeld: Jan kan moeilijk te onthouden zijn, maar Jan de jogger is al stukken gemakkelijker.

Test jezelf. Zelfs wanneer de conversatie nog bezig is. Probeer zoveel mogelijk informatie op te slaan over de persoon en kijk daarna hoeveel je nog onthouden hebt. Ook kan de naam herhalen heel nuttig zijn.