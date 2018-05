Daarom plaatsen we foto's van ons eten op Instagram Margo Verhasselt

02 mei 2018

13u56 1 Nina Er zijn twee soorten mensen: degene die meteen aanvallen wanneer ze hun bord op restaurant krijgen en zij die alles en iedereen nog enkele minuten in spanning laten wachten omdat ze eerst het perfecte kiekje moeten nemen. Maar waarom doen ze dat?

Naar het 'ik-post-al-mijn-maaltijden-op-Instagram-fenomeen' werd onderzoek gedaan door psychologen. Zij lieten een groep deelnemers enkele proeven ondergaan. Bij proef één maakten de deelnemers de keuze uit een gezonde (fruitsla) of ongezonde (red velvet cake) snack. Of ze daarvan een foto namen, besloten ze zelf.

Wat bleek? Mensen die besloten hun red velvet cake op foto vast te leggen, konden het stukje gebak beter smaken dan mensen die de taart niet hadden gefotografeerd. Bij de fruitsla bleef het genot op de smaakpapillen vrijwel gelijk.

De tweede proef bediende alle deelnemers met de red velvet cake. Alleen werd die niet aan iedereen even positief voorgesteld. Een groep kreeg te horen dat de cake ongezond was, de andere groep hoorde dan weer dat het gebak uit appelmoes bestond en vooral low-fat was. Opvallend? De exact dezelfde 'ongezonde' taart vonden mensen lekkerder dan de 'gezonde'.

Lekkerder

Maar waarom delen we ons eten nu maar al te graag op Instagram? Het delen van gezonde keuzes gaat mentaal die keuze ook écht lekkerder maken. Hetzelfde geldt voor vettig eten: we vinden het leuk om een foto van een hamburger de wijde wereld in de sturen omdat we dan het gevoel krijgen deel uit te maken van een geheel.

Mensen die eerst een mini-fotoshoot van hun eten maken zorgen voor een grotere spanning voor ze aan hun bord beginnen, waardoor ze hun eten ook daadwerkelijk lekkerder gaan vinden.