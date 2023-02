Daarom mag je nooit je benen kruisen bij de kapper

Voor de meeste mensen gaat een kappersbezoek gepaard met een beetje stress. Want je bent nooit honderd procent zeker dat je naar huis keert met het kapsel dat je in gedachten had. Wel, dat hangt niet alleen af van de expertise van je kapper, maar ook van jezelf. En meer bepaald van je zithouding.

‘Ga maar zitten. Met je beide voeten op de grond, alsjeblieft.’ De kans is groot dat je het je kapper al eens hebt horen zeggen. Een van de grootste frustraties van kappers is namelijk dat klanten neerploffen in de kappersstoel in een foute zithouding. “Dat is best vervelend”, bevestigt BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Als mensen nadien rechtstaan, zien we soms dat hun coupe langs geen klanten klopt. En dan moeten we opnieuw beginnen.”

Zelfs een paar millimeters maken al het verschil

Wat doen we dan fout? Veel mensen kruisen blijkbaar onbewust hun benen. “Het straffe is: ik maak mezelf er ook schuldig aan als ik m’n haar laat knippen. (lachje) Veel mensen doen het zonder dat ze het goed en wel beseffen”, meent Vanhoudt. “Maar voor het juiste kapsel is het belangrijk dat je kaarsrecht zit, met je beide voeten naast elkaar op de grond.”

“Kappers passen specifieke technieken toe om te checken dat je haren recht en gelijk geknipt zijn, en daarbij baseren we ons op je schouders, oren en kruin. Zelfs als je maar een paar millimeters scheef zit, zal je coupe al asymmetrisch zijn. En het lastige is: dat zie je niet in de spiegel tijdens de knipbeurt, maar pas achteraf als de klant rechtstaat.”

Volledig scherm Jochen Vanhoudt. © rv

Kortom, het is geen goed idee om je benen over elkaar te zwieren. “Noch om onderuit gezakt te zitten, of om heel de tijd naar beneden te kijken naar je telefoon. Dat is eveneens hinderlijk”, zegt Vanhoudt. “Als je een boek of magazine wilt lezen, hou je dat het best recht voor je gezicht.”

“De correcte zithouding is vooral belangrijk bij een ombré haarkleuring of kapsels die kaarsrecht of perfect symmetrisch moeten zijn, zoals een bob. Bij een opgeschoren mannencoupe is het minder van tel”, vertelt de kapper nog. “Ook bij de brushing kan het geen kwaad om je benen te kruisen.”

En hoe zit het dan bij kinderen, die geen seconde kunnen stilzitten? “Bij kinderen gaan we iets anders te werk. Dan hoeven we geen gesofisticeerde coupes te knippen. (lachje) Het resultaat mag er een beetje rommeliger uitzien.”

Lees ook: