Daarom duiken dochters in de kleerkast van hun mama's Niet alleen Máxima, elke moeder is stijlkoningin Celien Moors

30 april 2018

11u08 2 Nina Voor Koningsdag snuffelden de drie Nederlandse prinsesjes in de kleerkast van hun moeder. Onze reporter CELIEN MOORS herkent het fenomeen, al duurde het tot nu voor ze besefte dat ze er iets anders vond dan een nieuwe outfit: een ruggensteun, geborgenheid. Ode aan haar moeders kleerkast.

Daar stonden de drie Nederlandse prinsessen op Koningsdag, in jasjes waarin moeder Máxima zelf jaren eerder verscheen. Tieners in Natan. Zij kúnnen Natan dragen, het zijn koningskinderen. Dochters van een stijlkoningin. In een bepaald opzicht zijn dochters dat allemaal.

Weinigen beseffen dat op jonge leeftijd - ook ik niet. Moeders doen praktische dingen en kleden zich daarnaar. Ik zag haar in een groene short op de knieën in de aarde, zwoegend aan de tulpenbollen. Ze stond aan een behangtafel in een broek vol vlekken van de javel of met een witte schort achter een pruttelende pot spaghettisaus. Ja, op het trouwfeest van haar zus zag ik haar wel eens in een rood ensemble met bijpassende hoed. Toch was dat allemaal wat gek en onbekend: moeder in kleren die niet vuil mochten worden.

