Daarom dragen steeds meer vrouwen een ‘subwayshirt’. “Zeker als ik ’s avonds alleen op straat moet”

“Daar is de lente. Daar is het seizoen van de subwayshirts.” Op TikTok tonen vrouwen dat ze oversized kleding dragen over hun outfit als ze het openbaar vervoer gebruiken. Ook bij ons gebeurt het steeds vaker. Al geeft het de vrouwen wel een dubbel gevoel. “Ik doe een extra broek aan. Niet tegen de koude. Wel omdat ik mezelf wil bedekken.”

“Onlangs had ik afgesproken met een vriendin in het centrum van Brussel. Overdag, op het werk, droeg ik een jurk. Maar omdat ik wist dat ik ’s avonds alleen de metro moest nemen, heb ik me tussendoor nog omgekleed. Ik heb dan bewust een baggy broek en losse T-shirt aangetrokken.”

Aan de telefoon vertelt Kaat (24) dat het niet de eerste keer is dat ze haar outfit omwisselt. “Eigenlijk doe ik het altijd wanneer ik ’s avonds alleen de straat op moet.”

Volledig scherm Kaat draagt bewust baggy kleding wanneer ze alleen het openbaar vervoer neemt of 's avonds de straat op moet. © rv

Jonge vrouwen dragen steeds vaker een ‘subwayshirt’

En Kaat is zeker niet de enige. Op TikTok doet momenteel een gelijkaardige truc de ronde. Veel vrouwen tonen op de videoapp dat ze een ‘subwayshirt’ dragen. Dat is een oversized kledingstuk dat ze aantrekken over een korte top, jurk of short om seksuele intimidatie op het openbaar vervoer te mijden. “Ik doe het aan zodat ik niet lastig gevallen of aangestaard wordt door engerds”, zegt TikTok-gebruikster Sophie.

Op TikTok is de hashtag #subwayshirt al meer dan 4,8 miljoen keer bekeken. In filmpjes zie je hoe vrouwen een doorschijnende croptop verstoppen onder een grijze, losse shirt. Een zwarte minirok verdwijnt onder een lang, wit hemd. En een zomers jurkje wordt weggeborgen onder een wijde trenchcoat.

Het gebeurt ook bij ons: “Ik draag baggy kleding en mijn hakjes laat ik thuis”

Vooral jonge vrouwen in steden als New York of Londen hebben zo’n subwayshirt. Maar ook bij ons denken vrouwen er, bewust of onbewust, aan om zich te bedekken wanneer ze alleen de metro of de straat op moeten. Na een rondvraag op Instagram bleek 20 procent van onze NINA-volgers het te doen.

Illustratrice Floor Denil maakte ook al eens een cartoon over het fenomeen, die ze deelde op haar Instagrampagina. Daarin vertelde ze dat ze afgelopen zomer een joggingbroek en platte schoenen met zich meezeulde om ’s avonds veilig thuis te raken.

“Meestal draag ik gewoon wat ik wil. Behalve wanneer ik in bepaalde buurten moet zijn waar veel jongeren rondhangen, of wanneer ik alleen ’s nachts moet rondwandelen. Dan draag ik het liefst oversized kleding. Ook mijn hakjes laat ik thuis”, reageert VRT-journaliste Loubna (32). “Terwijl ik normaal gezien wél een kleurrijke, vrouwelijke kledingstijl heb. Maar ja, ik heb al vaak genoeg last gehad van straatintimidatie.”

Volledig scherm De cartoon van Floor Denil en Loubna. © Floor Denil / rv

Studente Anouk (24) neemt áltijd een joggingbroek mee als ze gaat sporten. “Ik doe rugby en we trainen in shorts”, zegt ze. “Wanneer ik naar huis ga, doe ik mijn extra broek aan. Niet tegen de koude. Wel omdat ik mezelf wil coveren: meestal is het al donker en moet ik alleen de tram nemen. ”

Een op de drie vrouwen mijdt het openbaar vervoer

Helaas komt grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie nog steeds voor. Uit de grote vierjaarlijkse HSBC-studie bij 20.000 jongeren blijkt dat jongeren er zelfs méér mee te maken hebben. Een op de drie meisjes tussen 11 en 18 jaar gaf in 2022 aan dat ze minstens een keer ongewenst seksueel is aangeraakt.

Niet alleen openbare plekken, maar ook het openbaar vervoer geeft veel vrouwen een onveilig gevoel. En dat is het exacte pijnpunt dat de subwayshirt aankaart. In 2022 ontving De Lijn 135 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op bussen, trams of aan haltes. Bijna een op de drie vrouwen gebruikt amper het openbaar vervoer uit schrik voor ongewenst gedrag.

Ik zat op een bankje aan een tramhalte. Een man passeerde en hij gleed met zijn hand over mijn been. Kaat

Recent maakte Kaat het nog mee. “Ik zat aan een tramhalte. Een man passeerde en hij gleed met zijn hand over mijn been. En dan zijn er nog de vele mannen die me aanstaren. Dat gebeurt echt elke dag.”

Om die reden draagt ze haar subwayshirt, om haar ietsje meer op haar gemak te voelen. “Tegelijk denk ik: dat is stom, fucked up. Dit maakt me kwaad. Ik wil gewoon kunnen dragen wat ik wil. Maar ik durf het niet. Het is mijn manier om een beetje controle te hebben over de situatie. Zo voel ik me tenminste veilig.”

Volledig scherm Anouk. © rv

Anouk: “Ongepast gedrag wordt nooit uitgelokt door kleding. Het ligt altijd aan de daders”

Studente Anouk herkent dat gevoel heel erg. Al benadrukt ze in één klap dat subwayshirts geen vrijgeleide zijn om aan victim blaming te doen. “Ongepast gedrag wordt nooit uitgelokt door kleding. Het ligt altijd aan de daders. Bedekkende kleding dragen doe ik in de eerste plaats voor mezelf: zodat ik me iets comfortabeler voel. En ja, ik heb de naïeve hoop dat mannen dan minder opmerkingen zullen maken.”

“Of andere vrouwen een subwayshirt of baggy kleding moeten dragen, moeten ze vooral voor zichzelf uitmaken. Als meisjes opgroeien, wisselen we al genoeg raad uit, zoals: ‘Hou je sleutels in je hand als je alleen naar huis wandelt’. Dat zou niet nodig moeten zijn. Veel belangrijker is dat er gesensibiliseerd wordt. We moeten onze kinderen leren wat oké en niet oké is, zodat we grensoverschrijdend gedrag hopelijk ooit uit de wereld kunnen helpen en iedereen kan dragen waar die zich goed in voelt.”

Volledig scherm © TikTok

