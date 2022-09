Daan gaat na 40 jaar huwelijk voor het eerst vreemd. “Zij kreeg hem wél hard”

Thomas (17) leert zijn eerste erotische lessen van achter­nicht Camille (34). “Ze wilde géén tiensecon­den­sek­s”

Thomas* logeert elke vakantie bij verre familie in Wallonië. Jaar na jaar trekt hij meer op met zijn zeventien jaar oudere achternicht Camille*. Wanneer Thomas 17 is, laaien gevoelens en hormonen hoog op: “Die avond deden we niks anders meer: praten en kussen en bekennen dat we meer voelen voor elkaar, veel meer, maar ook beseffen dat dat not done was.” Daarna ontpopt Camille zich tot Thomas’ leermeester tussen de lakens, tot het noodlot toeslaat.

21 augustus