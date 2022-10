Cynthia en Stephan werkten én werden verliefd in de Zillion: “Vrouwen kickten op me, maar ik wilde enkel haar”

Buffalo’s, ‘low rise’ jeans en gekleurde zonnebril­len: deze trends uit de tijden van de Zillion zijn helemaal terug

Woensdag gaat ‘Zillion’ in première, de film over de bekendste discotheek van België die rond de eeuwwisseling de spil van het nachtleven was. Ook de mode blikt graag terug naar die periode: nineties en Y2K-fashion zijn al een tijd het hoogste goed bij iedereen die graag trendy wil zijn. Buffalo’s met hoge zolen, broeken met lage taille, zonnebrillen met gekleurde glazen: alles komt terug. Wij shopten enkele items bijeen waardoor je je meteen weer in Zillion waant.

