Crocs de meest gehate schoen ter wereld? Deze drie Vlamingen zijn er dolverliefd op. “Ik draag ze élke dag”

Origineel waren Crocs bedoeld als bootschoen, maar de jaren erna kwamen verschillende andere modellen op de markt. Vooral via mond-tot-mondreclame werden de klompen bijzonder populair onder bootliefhebbers, en later onder verplegend personeel en tuiniers. De meest bekende is de kleurrijke variant met gaten. Je vindt ook laarzen, slippers en normale schoenen van het merk. Of je koopt de muiltjes zelfs met hakken en platformzolen.

De lelijkste schoen ter wereld was tot enkele jaren geleden nog een doorn in het oog van vele fashionista’s. Vandaag zie je ze weer in het straatbeeld passeren. Tybe (20), Luna (22) en Elodie Gabias (26) vertellen trots wat zij zo fantastisch vinden aan deze schoen.

“De Crocs zijn ooit vernoemd tot de lelijkste schoen op aarde, maar ik ben sinds 5 jaar een trotse drager,” vertelt de West-Vlaamse Elodie. Ze is content creator en trakteert haar volgers dagelijks op een portie ongegeneerde zelfspot. “Ik draag ze echt elke dag. Nadat ik enkele Amerikaanse influencers ze zag dragen, heb ik ze zelf meteen besteld. Vanaf het eerste ogenblik dat ik mijn voet in de schoen stopte, voelde het als een openbaring (lacht). En ja, ik ben die gekke die Crocs in alle kleurtjes is beginnen kopen.

Volledig scherm Elodie Gabias en haar papa Francois. © Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews

Ondertussen heb ik zo’n zes paar Crocs verzameld: van witte exemplaren vol met leuke pins, roze met wolkjes, Crocs met tie dye-motief tot Crocs op plateauzolen,” zegt Elodie. “Ik ben zeker nog van plan om mijn collectie verder uit te breiden, zo leuk zijn ze. Met pins kan ik mijn Crocs echt stylen. Zo kun je van een lelijke Croc toch nog een mooie schoen maken.”

Elodie deelt haar liefde voor Crocs zonder gêne op Instagram onder haar 117000 volgers. Of ze daar ooit negatieve commentaar op krijgt? “Daar hebben ze meer commentaar op mijn hangborsten dan op mijn Crocs”, lacht ze. “Ik zie op straat nog andere mensen met Crocs, dat schept meteen een band. En ik weet zo meteen met wie ik overeen ga komen. Twee weken geleden gaf ik mijn papa zelfs een paar cadeau en ook hij is helemaal verknocht aan zijn Crocs ondertussen.”

Volledig scherm Elodie & Francois. © Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews

Je begrijpt het of je begrijpt het niet. Maar deze Crocs-liefhebber zou niet meer zonder haar kleurrijke plastieken sandalen met gaten kunnen. “Ik ben nog altijd zo dankbaar dat ik ze enkele jaren voor het eerst in mijn winkelmandje heb gelegd. Het was liefde op het eerste gezicht en dat is het nog altijd.”

“Mijn liefde voor Crocs is begin vorig jaar ontstaan. Ik liet mij influencen door een vriendin van mij die Crocs durfde dragen op straat. Is het omdat ik lelijke schoenen aantrekkelijk vind? Ik moest en zou Crocs kopen en sindsdien is mijn verslaving niet meer weggegaan.”

Volledig scherm Tybe Hendrickx. © Gregory Van Gansen / Photo News

Voor Tybe, een visual merchandiser, zijn Crocs niet alleen een hip modestuk. “Crocs zitten echt comfortabel en ze passen onder alles. Je kan ze dragen voor elke gelegenheid. Eerlijk? Ik draag ze bijna altijd en overal, zelfs als ik naar een event of feestje ga. Als ik mocht, zou ik er zelfs mee gaan werken. Zo goed zitten ze. Maar om veiligheidsredenen mag ik ze daar jammer genoeg niet dragen.”

Als freelance model en fashionliefhebber houdt Tybe er ook van om zijn Crocs te combineren met zijn ietwat specialere outfits. “Je ziet mij vaak rondlopen met color blocking outfits. Ik draag patronen die helemaal niet bij elkaar passen. Een Croc is een perfect item om te combineren met mijn kleurrijke outfits. Ook al passen ze er totaal niet bij, dat maakt het net sterk. Ik heb nog andere schoenen, maar die zijn ook net iets specialer.”

Ondertussen is Tybe het gewoon om commentaar te krijgen wanneer hij met de schoenen buiten komt. “Veel mensen zijn geïnteresseerd in waarom ik Crocs draag. Soms krijg ik ook echt rare blikken van mensen die de schoenen echt lelijk vinden. Ja, Crocs zijn lelijk maar dat triggert mij net. Soms draag ik ze met felle of atypische sokken. Ik heb zelfs een exemplaar laten wrappen met een fluffy stof. Ik houd ervan om de klompen nog atypischer te maken dan dat ze al zijn.”

Volledig scherm Tybe Hendrickx. © Gregory Van Gansen / Photo News

Tybe heeft 10 paar Crocs (inclusief een hele zak vol met pins om ze te versieren!) in zijn schoenenkast staan en is daar trots op. “Ik heb Crocs in veel verschillende kleuren en ik heb zelfs de Crocs met platformzolen. Supercomfortabel zitten die! Mijn Crocs bestel ik op de webshop zelf. Ik ben ook geabonneerd op hun nieuwsbrief. Zo ben ik er als eerste bij als er nieuwe modellen uitkomen.”

“Mijn eerste herinnering aan de Crocs dateert van onze gezinsvakanties aan zee”, vertelt Luna, account coördinator bij een PR- bureau. “Aan de dijk waren tientallen winkels waar je Crocs en namaakcrocs kon scoren. Ik sprong een gat in de lucht toen ik van mijn ouders paarse Crocs kreeg met figuurtjes erop om ze te versieren. Tijdens mijn puberteit heb ik de Crocs even vaarwel gezegd, want toen schaamde ik mij een beetje om ze te dragen.”

Volledig scherm Luna Vanhoenacker. © Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews

Maar dat afscheid was maar van korte duur. Sinds kort is Luna weer helemaal verliefd op haar kleurrijke muiltjes. “Misschien zit de pandemie er voor iets tussen, maar ondertussen is de comfortabele schoen weer helemaal terug,” zegt ze. “Mensen zijn het gewoon om comfortabele schoenen te dragen omdat we meer thuis zaten.”

“Mijn eerste paar Crocs met plateauzolen bestelde ik voor 30 euro op een webshop. Ondertussen draag ik ze bijna altijd. Ik ga ermee naar de winkel, naar de fitness of om snel te gaan tanken. Soms ga ik er zelfs mee werken als ik geen meetings heb bij klanten,” lacht ze.

“Wat ik er zo fantastisch aan vind? Met de plateauzolen loop ik echt op wolkjes. Ze voelen echt aan als sponzen. Door de gaatjes krijg je altijd genoeg verluchting. Net dat voelt heel comfortabel aan. Je kan ze dragen met of zonder riempje aan je enkel. Daardoor kan je er echt alles mee doen: van kuisen, rijden tot in de tuin werken of naar het strand gaan.”

Volledig scherm Luna Vanhoenacker. © Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews

De schoen is ondertussen helemaal ingeburgerd bij haar thuis. “Thuis staan er altijd Crocs aan de deur. Zelfs mijn partner is helemaal mee en ook hij past perfect in mijn Crocs. Soms switchen we wel eens van schoenen want ze passen voor ons allebei.”

“Als ik in de bakker sta met Crocs krijg ik wel eens rare blikken, maar daar trek ik mij niets van aan,” zegt Luna. “Voor mij zitten ze comfortabel. Zo comfortabel dat ik nog een extra kleurrijk paar voor deze zomer wil scoren. Het is een hype die blijft. En ik surf er vrolijk op mee.”

