Creatief zijn kan je leren. David Lynch en 3 andere experts geven 14 tips: “Het helpt je ook bij serieuze taken”

Ook dit jaar heeft Belgisch muziekfes­ti­val WECANDANCE een thema. En nee, het is niet ‘barbiecore’

Met alle Barbiegekte zouden we bijna vergeten dat ook ‘mermaidcore’ deze zomer niet weg te denken is. Of toch niet in ons land. Muziekfestival WECANDANCE zet er binnenkort volledig op in met hun thema ‘Sea, Sand & Sun’, zegt creatief directeur Laura Praet. Ze legt concreet uit hoe je dat kunt toepassen in je outfit. “Zelfs Barbie is niet los te koppelen van strand en zee.”