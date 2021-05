Creatief duo plaatst genderneutrale bruidsmode in de kijker: “Liefde mag uitbundig zijn”

Genderneutraliteit maakt zijn opmars in de modewereld, maar in de bridal scene bleef het tot nu toe opvallend stil. De Gentse ontwerper Eva Janssens sloeg daarom de handen in elkaar met content creator Gerrit Elen voor een campagne die inclusieve liefde viert. “Het maakt niet uit wie mijn winkel binnenstapt, zolang er interesse is in het vieren van de liefde.”

Bridal designer Eva Janssens, met een boetiek in hartje Gent, maakt creaties op maat en voor elk individu. Om het stigma rond gender en bruidskleding te doorbreken, zocht ze toenadering tot content creator Gerrit Elen. De twee werkten samen aan een campagne die wil benadrukken dat mode een instrument is om je eigenheid in de verf te zetten. “Voor mij maakt het niet uit wie mijn winkel binnenstapt”, zegt Eva. “Zolang er interesse is in het vieren van de liefde.”

“Toen Eva mij vroeg of ik geïnteresseerd zou zijn in een samenwerking was ik meteen verkocht”, vertelt Gerrit. “Ik vind het geweldig dat zij haar bridal couture ook eens door deze lens wou bekijken. Je zou kunnen zeggen dat er een hoek af is bij Eva. (lacht) Maar als je het mij vraagt toont dit aan dat ze de tijdsgeest goed begrijpt en dat ze zich niet laat afschrikken door risico’s.”

Overdaad schaadt? Eva Janssens en Gerrit Elen zijn allesbehalve akkoord. Op de campagnebeelden zie je de androgyne Gerrit in extravagante setting, met verschillende creaties van Eva Janssens. “Liefde mag uitbundig zijn”, vindt Eva. “Trop is nooit te veel!”

Gerrit maakt zich de snits eigen: het is bijzonder moeilijk om er het label ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ op te plakken. “Ik geloof niet in gender als het op kleding aankomt. Een kledingstuk op zich is noch vrouwelijk, noch mannelijk. Het is wat je er zelf van maakt”, besluit Gerrit.

