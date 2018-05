Correct sushi eten doet u zo Liesbeth De Corte

02 mei 2018

11u06

Bron: Business Insider 1 Nina Ik weet niet hoe het bij u zit, maar sushi eten is bij mij een waar avontuur. Ik lig steevast in de knoop met de stokjes en stel m’n smaakpupillen zwaar op de proef door overmoedig te kiezen voor té veel wasabi. Alsof dat nog niet genoeg is vallen de stoten van Tom Cruise in de ‘Mission Impossible’-films volledig in het niets in vergelijking met mijn pogingen om zo’n rolletje elegant in de sojasaus te doppen en het vervolgens in mijn mond te proppen. Klinkt dat herkenbaar? Voor de klungelaars onder ons legt de Japanse sushi-chef Nobuyuki ‘Nobu’ Matsuhisa de sushi-etiquette even uit.

1. Wees zuinig met de wasabi

Tegenwoordig lijkt het ‘in’ om te zeggen dat je goed tegen pikant eten kan. Het zijn niet langer alleen de stoere macho’s die elkaar uitdagen om vurig voedsel naar binnen te werken, anno 2018 lijken ook veel gewone tafelgenoten te stoefen met een extra laagje wasabi, om vervolgens met veel bombarie aan te kondigen dat ze “er toch niets van proeven”. Een grote fout, beweert Matsuhisa. Volgens de sushichef zit er tussen het rolletje rijst en de vis altijd al een beetje wasabi, en moet je geen extra pikante pasta meer aanbrengen.

2. Verboden te mengen

Sashimi – voor de leken onder ons: dat zijn de plakjes rauwe vis zonder rijst – wordt meestal geserveerd met sojasaus en wasabi. De meesten mengen de wasabi mét de sojasaus om er vervolgens met de sashimi in te doppen. Matsuhisa doet het liever op een andere, meer “traditionele” manier. Hij sopt zijn vis eerst in de sojasaus en plaatst achteraf nog een toefje wasabi in het midden van het plakje.

3. Nigiri op z’n zij

Ook bij nigiri, de stukjes platgedrukte rijst waar een stukje vis over wordt gelegd, is de chef heel streng. Hij gebruikt de stokjes om de lekkernij op z’n kant te leggen en dopt enkel en alleen de vis in de sojasaus, zodat de rijst droog blijft. Hij stopt de nigiri in één stuk in zijn mond, en achteraf eet hij ook telkens een klein schijfje gember om de smaak te neutraliseren.

4. In één keer

De rolletjes sushi, die met het laagje zeewier rond, mogen zachtjes de sojasaus aanraken. Maar volgens Matsuhisa is het not done om ze volledig onder te dompelen. Zijn laatste tip: eet ze in één keer op, anders ga je – en ik kan erover meespreken – zwaar liggen sukkelen om het nog elegant op te krijgen.