Cool, chic, ‘Copencore’: niet de Parijzenaars, maar de Denen zijn tegenwoordig onze stijlvoorbeelden

Keken we vroeger naar Parisiennes voor mode-inspiratie, dan spieken we nu steeds vaker bij onze Scandinavische vrienden. Vooral de Denen, die net Stockholm Fashion Week achter de rug hebben, staan bekend om hun smetteloze looks met precies de juiste portie klasse. ‘Copencore’, zo werd het stijltje door de Amerikaanse Vogue gedoopt, is cool, chique én e ffortless. Leer het ons, alsjeblieft!

Dat niemand effortless chic beter doet dan de Scandinaviërs, wisten we al langer. Hun liefde voor minimalisme en gevoel voor stijl maakt dat ze tot de beste leerlingen van de klas behoren op vlak van mode en design. Maar de laatste tijd scoren vooral de Denen vooral heel goed op dat gebied, zo werd nogmaals duidelijk op Copenhagen Fashion Week. Van 9 tot 12 augustus was het voor fashionista’s daar te doen: op hun modeweek zagen we wederom de mooiste ontwerpen en streetstyle looks.

Hoe kleedt je je als een Scandinavische deerne?

Deense dames zijn duidelijk de it-girls du moment. Influencer en model Josephine Skriver verzamelde meer dan zeven miljoen volgers op Instagram dankzij haar simpele, maar effectieve outfits. Ook Mathilde Gøhler, met iets meer dan een miljoen volgers, is een schoolvoorbeeld van de Deense stijl done right, net als Emili Sindlev. Daarnaast vergaren heel wat merken uit hun land steeds meer internationale fans en naamsbekendheid, denk maar aan By Malene Birger, The Garment of Saks Potts.

Volledig scherm © Instagram @josephineskriver - @emillisindlev - @mathildegohler

Maar er is meer. Het lijkt alsof de Denen iets begrepen hebben waar we veel van kunnen en willen leren. Ze ontwikkelden namelijk een stijltje dat allesbehalve in your face is, maar dat toch voldoende origineel én opvallend is. Met als resultaat een luxueuze, doch ingetogen uitstraling. Simpel, maar doeltreffend. En jaloersmakend, vinden velen, waardoor het veelvuldig gekopieerd wordt door mensen wereldwijd.

Waren vroeger veeleer de Parijzenaars het toonbeeld van stijl met hun ‘parisian chic’, dan wil tegenwoordig iedereen er juist uit zien als een Deense diva. Een naam voor die manier van kleden was er nog niet, dus doopte de Amerikaanse Vogue het ‘Copencore’. En dat heeft niks van doen met Barbiecore, tennis- of ballerinacore.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door By Malene Birger (@bymalenebirger) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Eerst en vooral draait het, zoals we van onze Scandi-cool girls gewend zijn, in eerste instantie om minimalisme. Opvallende prints en logo’s komen dus niet aan te pas. Cruciaal is het mixen en matchen van kleuren en tinten, texturen en stoffen. Bijvoorbeeld door verschillende soorten beige, grijs, khaki of bruin te combineren — jawel, ook het kleurenpalet blijft vrij minimalistisch. Wordt er toch gekozen voor kleur, dan wel in de vorm van een subtiele toets, bijvoorbeeld een handtas, of voor een outfit in verschillende tinten van die kleur.

Less is more — maar investeer toch in één opvallend accessoire

Eruit springen met hun looks doen Copencore-vrouwen doorgaans dus niet met hun kleurenpalet, maar door het meesterlijk combineren van verschillende silhouetten en materialen. Oversized stukken die net niet te strak, maar ook net niet te los zijn. Interessante materialen, vormen en texturen die je niet meteen zou samen plaatsen, maar die helemaal werken eens je ze samen ziet. Onverwachtse, speciale combinaties die lijken te klóppen als een bus. Vaak voorzien van één opvallend accessoire om het boeltje een excentrieke twist te geven. Al blijft altijd gelden: less is more.

Volledig scherm © Getty Images

Al is er nog iets wat Copencore typeert: (een flinke dosis) zelfvertrouwen. Omdat de Copencore-vrouwen hun eigen draai geven aan hun outfits, voelen ze zich goed in wat ze dragen en stralen ze dat ook uit. Als we dus één ding van hen willen leren, is het dat wel.

Lees ook: