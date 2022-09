Controversiële maagdelijkheidstests gaan viraal op sociale media. Experts: “Ze zijn de reinste onzin”

Filmpjes over maagdelijkheidstesten scoren miljoenen views op sociale media. Het resultaat ervan is vaak van levensbelang voor de vrouw in kwestie. Ook in ons land zijn zulke maagdelijkheidstesten nog legaal. Maar kan dat wel, met één blik op de vulva bepalen of iemand nog maagd is of niet? Experts verhelderen wat er precies met het maagdenvlies gebeurt als je voor het eerst vrijt.

Over maagdelijkheid en de waarde ervan is al veel gezegd en geschreven. Maar niet voldoende, vinden mensen op sociale media. Op TikTok gaan er tegenwoordig filmpjes viraal over ‘maagdelijkheidstests’. In sommige culturen, zoals de islam, het jodendom of het hindoeïsme, moet een vrouw soms verplicht zo’n test ondergaan om vast te stellen of ze wel ‘geschikt’ is voor het huwelijk.

Zoals de naam van de test al verklapt, wordt nagegaan of het maagdenvlies of hymen nog altijd intact is, en de persoon in kwestie dus nog maagd is. In bepaalde culturen worden zulke testen zelfs uitgevoerd in het openbaar. Er wordt dan met een in een zakdoek gewikkelde wijsvinger in de vagina gegaan om het hymen te doen barsten. Eventuele vlekken worden dan getoond aan de toekijkende menigte.

#education ♬ original sound - Sophia Smith Galer @sophiasmithgaler Too many of these were showing up on my For You Page so I hope this information sheds a bit of light on this. It's believed over 20 countries around the world continue to practice a form of #virginitytesting and as the TikTok videos show, lots of women take part and continue practices like these in their communities. Their videos then go viral as they're taken out of their original community context and people try to figure out what's going on - all in a world where there's a big #health

Experts: “Bij sommige vrouwen scheurt het maagdenvlies nog voor ze seksueel contact hebben”

Dat de filmpjes nu massaal de ronde doen online, komt door een gebeurtenis in India. Daar werd een 24-jarige vrouw door haar schoonouders gedwongen tot zo’n test. Die ‘faalde’, waardoor ze werd afgeranseld en geslagen door haar man en zijn familie. De situatie deed al heel wat stof opwaaien, vooral omdat bepaalde organisaties de tests al een hele tijd willen verbieden. Zo riepen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), VN-mensenrechten en VN-vrouwen in 2018 al op tot een wereldwijd verbod.

In België is zo’n maagdelijkheidstest wel nog altijd legaal. “Maar ik weiger om ze uit te voeren”, zegt dokter Luc Damen. “Er is dan altijd iemand anders bij, dus je voelt snel dat die vrouwen het niet uit vrije wil doen. Ik zou er niet aan denken om zo’n attest mee te geven, al weet ik dat er gynaecologen zijn in het buitenland die dat wel doen. Dat vind ik een brug te ver.”

Volledig scherm Links: dokter Luc Damen, Rechts: seksuologe Goedele Liekens © Luc Damen / Johan Jacobs

Ook seksuologe Goedele Liekens stelt zich vragen bij de praktijk. “Zo’n test is onzin. Er is geen énkele dokter die tussen je benen kan kijken en zeggen of je al dan niet seks gehad hebt. Het maagdenvlies is hoogstens een klein randje rond de opening van de vagina. Bij de ene wat groter dan bij de andere, net zoals onze neusvleugels. Dat zegt niets over of je ooit een penis in je hebt gehad. Dus waar zijn we mee bezig?”

Quote Sommige vrouwen hebben zo’n maagden­vlies niet of nauwelijks Dokter Luc Damen

Dat geen (intact) maagdenvlies hebben niets bewijst, weet ook dr. Damen: “Sommige vrouwen hebben het niet of nauwelijks, bij anderen ‘scheurt’ het nog voor ze seksueel contact hebben. Daar willen culturen die maagdelijkheid hoog in het vaandel dragen natuurlijk niets van horen. Zij zien de aanwezigheid van een maagdenvlies als de enige manier om de maagdelijkheid van een vrouw te bewijzen. Wanneer het maagdenvlies scheurt — dat kan door het dragen van een tampon, het inbrengen van een voorwerp of bij penetratie — komt er soms wat bloed vrij. Een detail dat het verschil kan bepalen tussen, in extreme gevallen, leven en dood.”

“We moeten inzetten op seksuele opvoeding”, zegt Liekens. “Ook in culturen die er zogezegd niets van willen weten. Dat is belangrijk voor vrouwen én mannen.” Mensen moeten weten wat er gebeurt tijdens de eerste keer seks, vinden de experts. Nee, een maagdenvlies is geen vlies, maar een elastisch membraan. Nee, de eerste keer gaat niet altijd gepaard met bloedverlies.

Het zijn ideeën — soms ronduit gevaarlijke — die de wereld uit moeten. Want ook in ons land gaan vrouwen nog bij dokters langs om hun maagdenvlies te laten testen of zelfs te ‘reconstrueren’. Hoe dat in z’n werk gaat, lees je hier (+).

