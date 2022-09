Controversiële journaliste Valérie Lempereur over haar leven als junk, prostituee en trans vrouw: “Mensen zijn geméén”

INTERVIEW. Delphine, onze rock-’n-rollprin­ses: “Mijn kinderen zullen nooit snobs zijn. My goodness, no”

Al twee jaar gaat ze als Hare Koninklijke Hoogheid Delphine van Saksen-Coburg, prinses van België door het leven. Maar de kunstenares zelf is geen (verf)spat veranderd, toont ze met haar nieuwe kledingcollectie ‘Wearable Art’. Ze praat met ons over haar kunst, haar gezin en haar nieuwe familie, en hoe ze de rebel in zichzelf in leven houdt nu ze royalty is. “Mensen dénken dat je als prins of prinses wereldvreemd en onsympathiek bent. Maar dat is absoluut niet zo.”

17 september