Controleer je gedachten met work-outs voor je geest

Inge Stiers

07 april 2018

13u01 0 Nina Ben je er weer niet in geslaagd om dat rondje te gaan lopen? Of kon je niet weerstaan aan dat tweede stuk taart? Dan is daar maar één schuldige voor: je geest. «Die speelt spelletjes met je, waardoor je de foute keuzes maakt», zegt Claudia van Avermaet in haar jongste boek Power Boost . «Met mentale work-outs kan je hem trainen.»

«Mentale work-outs zijn je allerbelangrijkste troef op weg naar je gezondste lichaam ooit. Je mindset zorgt er immers voor of je vandaag zal sporten of niet, of je gezond zal eten of niet. Het is je hoofd dat zegt: ‘Het is te koud om te gaan lopen.’ Of: ‘Vergeet dat slaatje, we gaan naar McDonald’s.’ Door middel van meditatie kan je je geest trainen om wél te gaan sporten of gezond te eten. Automatische gedachten of aangeleerde patronen leiden tot denkfouten of beperken je capaciteiten, zelfliefde en vertrouwen. Hoe meer stress, hoe meer mist in je hoofd, want het zorgt ervoor dat je het overzicht kwijtspeelt. Er hangt mist in je hoofd, waardoor je de dingen niet meer juist kunt zien. Hierdoor raak je oververmoeid, word je negatief en raak je het noorden soms kwijt. Dan kan je niet bij je standpunt blijven en neemt je geest het stuur over. Hij begint te zoeken naar veiligheid en zoekt ‘hoop’ in gevoelens of gebeurtenissen uit het verleden. Denk je vaak: ‘Vroeger was het goed’, ‘Had ik maar...’, ‘Ik had dit nooit mogen doen’? Dan is het hoog tijd voor een geestelijke detox. Ga zitten, observeer je geest, ruim hem op en stel hem bij. »

Jij in controle

«Een concreet voorbeeld: stel, je hebt zin in een stuk chocolade», zegt Claudia. «Dan mag je dat best opeten en ervan genieten, maar train jezelf ook dat je je er achteraf niet schuldig over voelt én stop bij het tweede stuk. Je geest zal immers spelletjes met je spelen en zeggen: ‘Goh, je hebt toch al een stukje op, neem nog maar een tweede.’ En daarna: ‘Goh, je hebt er al twee op, dan kan je evengoed de hele reep nemen.’ Met meditatie leer je hoe je je geest het zwijgen oplegt en zélf de teugels in handen houdt. Hetzelfde met sport: als je zegt dat je naar de fitness gaat, moet je dat ook doén en mag je niet toelaten dat je geest duizend excuses verzint om niet te hoeven gaan. Je raakt dan verward, voelt je eenzaam en weet niet goed meer wat te doen.»

Geef het tijd

Volgens Claudia is het perfect mogelijk om je gedachten te leren controleren. «Maar het is niet makkelijk. Het is niet iets dat je leert op school», zegt ze. «Het is even zoeken naar welke meditatie bij jou past en waar je je goed bij voelt. In het begin denken veel mensen dat het niks voor hen is, ze voelen zich ongemakkelijk. Maar als je het tijd geeft en volhoudt, merk je dat het wel degelijk effect heeft. Het is nu eenmaal niet zoals een pilletje nemen, meditatie werkt niet instant. Het helpt je om al die gedachten bij elkaar te brengen, waardoor je weer rust en ruimte in je hoofd creëert. Je doet dit door middel van je ademhaling, met een eenvoudige beweging of mantra. Dat zijn klanken die je kunnen helpen om je geest te resetten. De trillingen zullen je geest tot rust brengen. Maar als je die mantra’s niet ziet zitten, ook geen probleem.»

Frisse geest? Slaap!

Essentieel voor een gezond lichaam, maar zeker ook voor een gezonde geest, is slaap. Met deze tips slaap je als een roos.

• Beperk cafeïne na 14 uur.

• Drink thee, melk of tomatensap. Probeer eens thee van citroenmelisse. Dat werkt ook bij hoofdpijn, depressie en stress. Ook kamillethee helpt je ontspannen, net als nootmuskaat, een kruid dat je kan toevoegen aan warme amandelmelk met honing. Of drink tomatensap met nootmuskaat en kokossuiker (telkens 1 tl) tussen 16 en 17 uur.

• Eet slaapbevorderende voeding. Spinazie, bananen, noten, zaden en vis zijn rijk aan het antistressmineraal magnesium. Ook kersen verbeteren je slaapkwaliteit. Yoghurt kan ook helpen.

• Trek je zintuigen uit om in slaap te vallen. Dat is het allermoeilijkste in deze wereld: tv uit, gsm uit, computer uit, zodat je ruimte creëert tussen je werk- en slaaptijd. Om die reden bevordert ook een avondwandeling de nachtrust.

• Masseer je nek, gezicht en armen. Omhul jezelf met warme sesam-, jasmijn- of kokosolie. Ze vormen een schild rond je lichaam en maken het zwaar en loom.

• Was je voeten in koud water gedurende 30 seconden. Dit kalmeert de zenuwuiteinden in je voeten. Geef of vraag een voetmassage met kalmerende olie.

• Zorg voor een goed verluchte kamer.

• Ga liggen op je rechterzij en adem alleen in langs je linkerneusgat. Sluit je ogen en adem diep in en uit tot je zachtjes in slaap valt.

Drie work-outs

Je kunt deze mentale trainingen starten met 3, 7 of 11 minuten en opbouwen naar 62 minuten. Je kan dit op elk moment van de dag doen, maar het beste is tussen 4 en 8 uur ‘s ochtends of tussen 16 en 20 uur ‘s avonds omdat je mentale energie dan optimaal is.



Goed humeur

Je bent met het verkeerde been uit bed gestapt maar wilt toch een glimlach op je gezicht laten verschijnen? Deze oefening is ideaal voor je zelfbewustzijn en om je zelfbeeld positief te ontwikkelen.

Houding: kleermakerszit. Hou je bovenlichaam mooi recht.

Uitvoering: Breng je handen voor je lichaam ter hoogte van je hart. Sluit je vingers over je duim. Duw je vuisten tegen elkaar zodat je handpalmen tegen elkaar zijn. Adem ondertussen diep in langs je neus. Adem volledig uit langs je mond met getuite lippen. Adem terug diep in langs je mond, adem uit langs je neus. Houd ten slotte je adem 5 seconden vast, strek je armen boven je hoofd uit. Adem uit. Doe dit nog twee keer.

Stralend jong gevoel

Deze oefening vermindert druk in je onderrug en bevordert een goede communicatie. Ideaal als je stralend de deur wil uitgaan.

Houding: kleermakerszit. Houd je bovenlichaam mooi rechtop. Buig je ellebogen naast je lichaam en plaats je handen ter hoogte van je schouders.

Uitvoering: Plaats je duimen tegen het kussentje van je pink. Probeer je andere vingers gestrekt te houden. Draai je handen van binnen naar buiten: je rechterhand in wijzerzin, je linkerhand tegenwijzerzin. Doe dit 1 à 2 minuten. Breng dan je armen boven je hoofd, hou je ellebogen gestrekt en je vingers uitgestrekt. Adem in en zing lang de yogamantra ‘sat naaaam’ of adem 15 seconden lang in en lang uit. Doe dit twee tot vier keer.

In één minuut stressvrij

Deze oefening vermindert je stressniveau. De druk van je vingers zorgt ervoor dat je twee hersenhelften in balans komen. Je ademhaling zorgt voor een kalmerend effect.

Houding: Ga in kleermakerszit of op de rand van je bed zitten. Breng je armen naar voren en breng je handen ter hoogte van je hart, je voorarmen parallel met de grond.

Uitvoering: Spreid de vingers van beide handen. Elke vingertop raakt die van de andere hand. Oefen een lichte druk uit. Zorg ervoor dat je handpalmen elkaar niet raken. Adem ondertussen langzaam en diep langs je neus. Adem in acht tellen uit door je mond, met ronde lippen. Op elke tel trek je zachtjes je navelpunt naar binnen. Doe dit 1 minuut of langer, tot je een tinteling voelt in je tenen of onderrug.