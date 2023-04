Communie of lentefeest in aantocht? Voor meer dan 200 euro kan je een designertas kopen voor je kind

De lente is begonnen en dat betekent dat ook het feestseizoen van start is gegaan. Jawel: binnenkort staan er weer heel wat communies en lentefeesten op de planning. Voor kinderen is dat een dag waarop zij kunnen schitteren in het midden van de belangstelling. Voor ouders is het dé gelegenheid om hun zoon of dochter volledig in het nieuw te steken.

Vroeger was wit een evidente keuze voor de outfit, tegenwoordig is dat geen must meer en mag het gerust wat zotter en feestelijker. Denk aan pastelkleuren, ensembles in denim, jurken en jumpsuits in opvallende prints ... Je kan de look zelfs afwerken met een chique accessoire op kindermaat. Volgens handtassenontwerpster Mieke Dierckx is dat alvast een gat in de markt. De Belgische designer heeft namelijk een kindercollectie uitgebracht, speciaal voor de communies en lentefeesten.

De handtassen zijn verkrijgbaar in neutrale kleuren, pasteltinten en glitters. “Zo kan je een eerste designertas kiezen voor je kind”, zegt Mieke Dierckx in het persbericht. “De tassen kunnen ook gepersonaliseerd worden. In ons graveeratelier kunnen we een klein berichtje toevoegen voor een onvergetelijke herinnering.” Je kan het dus kopen als cadeau of om je kind uit te dossen op het feest zelf.

Voor een designerhandtas moet je meestal dieper in de buidel tasten, en dat is hier niet anders. De handtassen uit de kindercollectie kosten tussen de 220 en 290 euro, en kan je online bestellen.

