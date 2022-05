“Commercieel bedrog”: toenemend aantal mensen zijn tegen zonnecrème. Dermatoloog reageert op de hetze

Expert tipt de beste boeken om ‘s avonds bij weg te dromen: “Je gaat best richting novelle”

In een wereld vol notificaties is het de simpelste manier om tot rust te komen. De voordelen ervan zijn wetenschappelijk bewezen en Bill Gates doet het, net als heel wat andere succesvolle mensen: lezen voor het slapengaan. Maar niet elk boek is even geschikt als onderdeel van je avondritueel. Steven Van Ammel van boekenwinkel Passa Porta vertelt met welke boeken je je dag het best afsluit, tipt enkele klassiekers en recente must-reads. “Van non-fictie kunnen je hersenen geprikkeld raken en dat wil je juist vermijden.”

