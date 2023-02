Comfy, sexy én gezond voor je vulva: met deze lingerie doe je jezelf een plezier voor Valentijn

Verleidelijke lingerie kopen om je partner te verrassen voor Valentijn? Zo passé. In 2023 kopen we het in de eerste plaats voor onszelf. Want de nieuwe behaatjes en slips zijn sexy en comfortabel, inclusief en duurzaam, en gezond voor je vulva. Zes experts bespreken de nieuwste trends. “Wij spreken niet van shapewear maar van ‘smoothwear’, want het verzacht en strijkt alle vetrolletjes glad.”

Een knellende push-up voor meer decolleté: steeds meer vrouwen bedanken ervoor. “De laatste vijf à zes jaar is er een voorkeur voor niet-voorgevormde lingerie, zoals zachte bralettes met kant”, zegt Meike Versloot van de Antwerpse lingeriewinkel KIEZ. “Sinds corona heeft de beugel volledig afgedaan. Veel vrouwen werkten namelijk thuis, al zittend, en comfort kreeg prioriteit.”

Die tendens past ook bij een aantal grotere sociologische trends, zoals de nieuwe feministische golf en de bodypositivitybeweging. “Schoonheid wordt een inclusiever begrip. Kijk naar vrouwen die hun haar grijs laten worden en hun vormen omarmen. Dat zien we weerspiegeld in de lingeriewereld: vrouwen willen geen beha die hun silhouet verandert. Nee, ze willen er eentje die de natuurlijke vorm van hun borsten benadrukt en ondersteunt.”

Quote Als klanten binnenko­men, is het eerste wat ze zeggen vaak: ‘Ik ben op zoek naar een beugelloze beha.’ Meike Versloot, Lingeriewinkel KIEZ

De drempel om het te proberen ligt bij sommigen hoger dan bij anderen, ziet Versloot. “Bij mensen met grote borsten, maar ook bij vijftigplussers. Zonder push-up zien zij een heel ander beeld in de spiegel, en dat is soms even wennen. Maar hoe dan ook is er steeds meer vraag naar. Als klanten binnenkomen, is het eerste wat ze zeggen vaak: ‘Ik ben op zoek naar een beugelloze beha.’”

Volledig scherm © rr

1. Setje van Love Stories, 60 en 25 euro, lovestoriesintimates.com.

2. Setje van Etam, 35,99 en 18,99 euro, etam.be.

3. Setje van Intimissimi, 90 en 90 euro, intimissimi.com.

Vergeet de strings die onvermijdelijk tussen je billen kruipen. Grote, goed zittende onderbroeken zijn bezig aan een opmars. Denk Bridget Jones, maar dan in een nieuw jasje. “Er is een hang naar eenvoud”, merkt Meike Versloot. “We willen slips die aangenaam en functioneel zijn, waarmee je zowel op restaurant kan gaan als een ­stevige boswandeling maken. ­Niemand is nog verlegen voor de klassieke ‘bomma-onderbroek’. Al zeker niet als die in een aangename stof komt, zoals katoen of bamboe.”

“In mijn winkel zijn het klanten van alle leeftijden die hiernaar op zoek zijn. Oudere vrouwen, maar evengoed twintigers en dertigers”, aldus Versloot. En dan zijn het niet per se de huidkleurige broekjes met een ouderwets effect die het goed doen. Esthetiek blijft belangrijk, merkt de uitbaatster. “Het gaat om slips zonder tierlantijntjes, maar wél in coole kleuren.” Gerieflijk en uplifting dus. Of: zo comfy dat je je vanzelf sexy voelt.

Volledig scherm © rr

1. Setje van Triumph, 55 en 33 euro, be.triumph.com.

2. Setje van Chantelle, 48 en 18 euro, in de lingerieshop.

3. Setje van Sloggi, 40 en 16 euro, sloggi.be.

Bijna een jaar geleden stond het in alle media: Etam bracht voor het eerst een genderneutrale collectie op de markt. Neutraal ondergoed voor iederéén. CEO Laurent Milchior blikt terug: “Als grote naam binnen de lingeriewereld moet je de sociologische trends volgen – en aandacht voor genderfluïditeit is nu eenmaal een heel belangrijke. Ik had dus het gevoel dat we een gendervrije collectie móésten uitbrengen.”

“Was het succesvol? Niet echt. Maar het is onze verantwoordelijkheid om zulke producten aan te bieden en het goede voorbeeld te geven.”

Quote Ik vind het fijn dat gelijk wie mijn winkel kan binnenstap­pen en ik hen kan kleden met stukken die voor hun lichaam gemaakt zijn. Murielle Scherre, La Fille d’O

Murielle Scherre, ontwerpster van het Belgische La Fille d’O, schopt al jaren tegen heilige huisjes in de lingerie-industrie. Dat doet ze ook met haar uniseks collectie, voor elk gender en voor alle lichaamstypen. “De meeste grote merken bieden enkel ‘sexy’ of praktische lingerie aan. Logisch, want dat zijn producten die veel mensen goed vinden. Daar zit winst. Maar door zo’n houding blijft veel volk in de kou staan: wie niet binnen de norm valt, moddert aan met lingerie die niet voor hen gemaakt is. Het was tijd om daar verandering in te brengen.”

“Anno 2023 vind ik het fijn dat gelijk wie mijn winkel kan binnenstappen en ik hen kan kleden met stukken die voor hun lichaam gemaakt zijn.” Murielle geeft het voorbeeld van ‘flat fit’-tops, waarbij er geen zichtbare nepen meer verwerkt zitten in het patroon. “Hierdoor kan iemand met of zonder borst, of iemand in transitie met veranderende borst, toch het item dragen. Zo hoeft niemand in te boeten op esthetiek of comfort.”

Volledig scherm © rr

1. Setje van Etam, 22,99 en 12,99 euro, etam.be.

2. Top van La Fille d’O, 165 euro, lafilledo.com.

3. Compressietop van ­TomboyX, 54 euro, tomboyx.com.

De verkoop van lingerie voor grotere (cup)maten stijgt. De Belgische Lore Janssens, van het merk Oh Yaz, heeft slips van XS tot 5XL. “Het is belangrijk dat alle vrouwen zich vertegenwoordigd voelen en dat ze mooi, aangenaam ondergoed kunnen aantrekken”, verklaart ze haar keuze.

Ook PrimaDonna ziet de verkoop van beha’s voor grotere cupmaten al jaren stijgen. In 1928 waren er maar vier maten: A, B, C en D. “Sindsdien zijn er voortdurend cupmaten bij gekomen. Intussen ligt de letter K al in de winkel en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van beha’s in de maatjes L en M”, legt pr-manager Vanessa De Vuyst uit.

Quote De gemiddelde boezem blijft maar groeien. Vanessa De Vuyst

En dat gebeurt niet in een-twee-drie. De Vuyst: “Een beha met een grotere cupmaat creëren is veel meer dan een kleinere beha in een grotere versie uitbrengen. Er komt technisch vernuft bij kijken. Het is lang zoeken naar het juiste patroon, de perfecte pasvorm en de afwerking. Bovendien wordt elke beha uitgetest door echte vrouwen, die vervolgens feedback geven aan onze designers.”

De M-cup zal zeker niet de laatste van het alfabet worden. Bij PrimaDonna merken ze dat borsten steeds weelderiger worden. “We zien zelfs dat jonge meisjes met een fijne taille beha’s met een grotere cupmaat nodig hebben. De gemiddelde boezem blijft maar groeien.”

Volledig scherm © rr

1. Setje van Passionata, 39,95 en 22,95 euro, in de lingerieshop.

2. Setje van PrimaDonna, 105 en 49,90 euro, primadonna.com.

3. Setje van Marie Jo, 99,90 en 54,90 euro, mariejo.com.

Een sexy slip – doorschijnend of eentje met veel kant – doet je lichaam alle eer aan. Maar voor je vulva is het niet altijd het beste idee. De reden: deze broekjes zijn vaak gemaakt van een synthetische stof, zoals polyester, polyamide of nylon. Dat soort materiaal verhindert dat de vulva kan ademen, en dat is nefast, zegt Lore Janssens, oprichtster van Oh Yaz.

“De vulva is een erg afgesloten deel waar veel zweet en talg geproduceerd en vocht vastgehouden wordt. Die vochtige omgeving zorgt voor meer wrijving, waardoor irritaties en infecties kunnen ontstaan.”

Daarom is het o zo belangrijk dat je slips draagt van stoffen die kunnen ademen en vocht absorberen. Denk aan katoen, zijde, bamboe of lyocell. Lore Janssens ging zelf ook op zoek naar ‘gezond’ ondergoed. Omdat ze haar goesting niet vond, trok ze op onderzoek uit en richtte ze haar eigen merk op: Oh Yaz.

Na veel research kwam ze uiteindelijk uit bij ‘­ecovero’. “De stof wordt gemaakt van hout en pulp, afkomstig uit duurzame bosbouw. Ze komt met 50 procent minder uitstoot dan gewone viscose en vraagt om de helft minder energie en water. En vooral: de stof is erg huid- en allergievriendelijk, laat je huid ademen en is heel absorberend en vochtregulerend. Lief voor je lijf én het milieu dus.”

Volledig scherm © rr

1. Setje van Erlich Textil (modal, ­gemaakt van de cellulose uit beukenhout), 44,95 en 29,95 euro, bij KIEZ.

2. Setje van Anekdot (zijde), 96,59 en 55,93 euro, bij anekdotboutique.com.

3. Slip van Oh Yaz (ecovero, de duurzame versie van viscose), 37,95 euro, ohyaz.com.

Schrik niet als je een klassieke lingeriewinkel binnenstapt en plots beha’s met latex, zweepjes of lederen jarretelles ziet liggen. Bdsm is meer dan ooit een inspiratiebron. Grote spelers als ASOS en Shein verkopen al een tijdje charmant-pikante lingerie. En ook het bekende Nederlandse merk Hunkemöller heeft een collectie die gebaseerd is op Japanse bondage, namelijk hun Private Collection.

“De laatste jaren zagen we de omzet van die lijn verdubbelen”, reageert Patricia Beurskens, global head of design. “De vraag naar lingerie met spannende openingen, beha’s met allerlei bandjes, catsuits, toys en body’s van leder was niet te stoppen.”

Opnieuw ligt een algemene maatschappelijke mindset aan de grond van deze evolutie. “Vrouwen krijgen, nemen en genieten steeds meer vrijheid. Vrijheid om te dragen en om te doen wat ze willen. Seksuele vrijheid hoort hier tevens bij”, meent Beurskens.

Met andere woorden: vrouwen hebben meer dan ooit het gevoel dat ze het recht hebben om hun seksualiteit te verkennen en hun fantasieën te ontdekken. “Wij, als lingeriemerk, willen op een inspirerende manier een trigger zijn en vrouwen daarbij helpen.” En of dat leidt tot lingeriesetjes die zinnenprikkelend en een beetje kinky zijn.

Volledig scherm © rr

1. Lederen handboeien van Hunkemöller, 22,99 euro, hunkemoller.be.

2. Setje van Intimissimi, 39,90 en 15,90 euro, intimissimi.com.

3. Body van Hunkemöller, 49,99 euro, hunkemoller.be.

Het zijn gouden tijden voor corrigerend ondergoed. Op Instagram en TikTok pakken jonge meisjes en vrouwen trots uit met hun waisttrainers, korsetten en liftende body’s. Shapewear is er goed voor meer dan 670.000 hashtags.

Ook bij lingerieproducent Van de Velde, bekend van merken als Marie Jo en ­PrimaDonna, is er een stijgende vraag naar shapewear. Pr-manager Vanessa De Vuyst: “Dat zien we duidelijk in al onze winkels. En dat gaat twee kanten uit. Een: vrouwen grijpen meer naar modellen die support bieden. Twee: ook vintage korsetten die zichtbaar gedragen worden als bovenkleding zijn geliefd.”

Volgens De Vuyst zijn er verschillende verklaringen voor het succes van shapewear. “Het heeft allemaal te maken met hypes die voortgestuwd worden door media, films en series zoals ‘Bridgerton’. Én met de ­invloed van grote sterren. Kim Kardashian staat daarbij voorop: met haar bedrijf Skims heeft ze enorm bijgedragen aan de populariteit. Ook zangeres Lizzo heeft een collectie shapewear uitgebracht bij Yitty.”

Quote Het dragen van shapewear is vergelijk­baar met het dragen van hakken of lipstick: het is iets wat vrouwen doen voor zichzelf. Vanessa De Vuyst

Zetten we daarmee een aantal stappen terug, richting marteltuigen die ons in onrealistische keurslijven willen duwen? Nee, vindt De Vuyst. “Wij spreken niet van shapewear maar van ‘smoothwear’, want het verzacht en strijkt alle vetrolletjes glad. Het is een hulpmiddel voor vrouwen die twijfelen of ze een aansluitend kleedje durven te dragen.”

“In dat opzicht is het dragen van shapewear vergelijkbaar met het dragen van hakken of lipstick: het is iets wat vrouwen doen voor zichzelf. Ze willen er niemand mee plezieren, het is gewoon empowerend en het maakt dat ze zich zelfverzekerder voelen.”

Volledig scherm © rr

1. Anita, 99,95 euro, anita.com.

2. PrimaDonna, 150 euro, primadonna.com.

3. Tezenis, 16,99 euro, tezenis.com.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Goed Gevoel. Meer lezen? Het februarinummer ligt nu in de winkel.

