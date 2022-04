COLUMN. Vera en haar zoontje vluchtten uit Oekraïne: “Mijn moeder is nu wat geruster. Ze slaapt niet meer in haar kleren”

Vera Gruzova (34) is een alleenstaande mama en mindfulnesstrainer uit het Oekraïense Odessa. Begin maart vluchtte ze met haar zoontje David (bijna 5) naar België, haar moeder en broer bleven achter. Ze denkt na over Pasen in haar thuisland, de inhumane gruwel van de Russische soldaten en hoe humor ook in donkere tijden steevast de bovenhand neemt. “De jongste weken ben ik wat ziek, en dat is volgens mij het gevolg van alle stress.”

Alle columns over Vera’s vlucht uit Oekraïne, die ze sinds begin april voor ons schrijft, vind je hier.

“In Oekraïne bestaat er een grote traditie van paaseieren, pysanka’s genoemd. Traditionele, folkloristische designs worden op de eieren geschreven met bijenwas. In het westen van het land is er zelfs een museum aan gewijd: het Pysanka Museum in Kolomyia, het enige ter wereld, met meer dan 10.000 stuks.”

Quote Zelf ben ik niet echt gelovig, maar ook bij ons is Pasen bij uitstek een familiege­beu­ren. Vera

“Als kind maakte ik er ook. We kookten eitjes, decoreerden ze en dan namen we elk een eitje en tikten het tegen elkaar. Brak jouw ei niet, dan was je de winnaar. Het is een gebruik dat ik nog niet aan David heb doorgegeven, maar eigenlijk zou dat wel fijn zijn. Zelf ben ik niet echt gelovig, maar ook bij ons is Pasen bij uitstek een familiegebeuren. Mijn moeder maakte een paasbrood, we kwamen samen. Dat is nu niet mogelijk …”

“Mijn moeder woont samen met mijn broer, die een pak jonger is dan ik. Ik ben heel blij dat hij niet opgeroepen is voor het leger, maar dat hij zijn werk in het postkantoor kan verderzetten. Het is moeilijk om te peilen hoe hij zich voelt; als man is hij het niet gewoon om over zijn emoties te praten. Maar mijn moeder is al iets geruster, ze slaapt opnieuw in haar pyjama in de plaats van in haar kleren.”

Quote Nu is dus niet het moment voor grote beslissin­gen, behalve dan dat ik me afvraag waar we over twee weken gaan wonen. Vera

“Door alle gruwel en het inhumane gedrag van Russische soldaten, ben ik heel triest. Heel wat landgenoten hebben hetzelfde gevoel. Nu is dus niet het moment voor grote beslissingen, behalve dan dat ik me afvraag waar we over twee weken gaan wonen. De school is super voor David, dus ik hoop hier in de buurt te kunnen blijven. Maar alles dag per dag, dat is hoe ik het nu bekijk.”

“Het is gek hoe humor toch de bovenhand krijgt. Er doen veel grappen en memes de ronde, over mogelijke bombardementen op jouw stad bijvoorbeeld, en hoe mensen een zeker je-m’en-foutisme daarrond hebben. Het is allesbehalve normaal, maar het is een manier van overleven.”

Quote Gelukkig kon ik nergens beter zijn dan bij ons gastgezin. Ook al is het vreemd dat ik niet thuis kan uitzieken. Vera

“David en ik plannen het dit weekend rustig te houden, van het lenteweer te genieten en er komt een vriendin uit Duitsland op bezoek. Ik ga ook een workshop volgen bij Mark Walsh, rond belichaming. Daar kijk ik erg naar uit, omdat het nauw aansluit bij mindfulness. De jongste weken ben ik wat ziek, en dat is volgens mij het gevolg van alle stress die we hebben meegemaakt. Gelukkig kon ik nergens beter zijn dan bij ons gastgezin. Ook al is het vreemd dat ik niet thuis kan uitzieken.”

Lees ook: