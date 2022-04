COLUMN. Vera en haar zoontje vluchtten uit Oekraïne: “Mijn familie zit nog in de oorlog. Het voelt alsof ik hen verlaten heb”

Vera Gruzova (34) is een alleenstaande mama en mindfulnesstrainer uit het Oekraïense Odessa. Begin maart vluchtte ze met haar zoontje David (bijna 5) naar België, haar moeder en broer bleven achter. Voor Vera breken moeilijke keuzes aan. “Blijf ik in België? In Brussel? Die dialoog moet ik met mezelf voeren.”

“Voor de paasvakantie is David hier in Brussel voor het eerst naar een Nederlandstalige school gegaan. Ons gastgezin heeft een goed woordje gedaan bij de directeur. Op een tuinfeestje met andere ouders heb ik hem ontmoet. Voorlopig is David het enige Oekraïense kindje. De leerkrachten en kinderen kennen ons allemaal, ze brachten zelfs al chocolade voor hem mee.”

Quote David mag naar school, maar hij zondert zich af. Vera

“De eerste dagen mocht ik een uurtje mee naar de klas, bij juf Delphine. Ze tellen er tot tien, spelen veel en ze hebben ook wortelsoep gemaakt. Dat was spannend, met messen aan de slag. Gelukkig had iedereen nog al zijn vingers. (lacht) Maar hoe warm hij ook onthaald is, toch is David van streek. De juf vertelde dat hij zich afzondert omdat hij niemand en niets begrijpt, ook al gebruiken ze bijvoorbeeld foto’s van zijn klasgenoten en van ons om te communiceren. Toch heeft de juf er vertrouwen in, dat dit goedkomt. In de paasvakantie volgt hij een vakantiekamp en er zijn ook ouder-kindactiviteiten met andere Oekraïners. Dat zal ons deugd doen.”

“Het schoolgaan heeft veel energie gevergd. Ik ben er dus nog niet aan toegekomen om David onze situatie uit te leggen. De procedure voor onze tijdelijke beschermingsstatus loopt, maar het is een hele kluif die drie maanden kan duren. Ik ben wel blij dat ik van hieruit online mijn werk als mindfulnesstrainer iet of wat kan verderzetten. Via een vriend kreeg ik ook een job aangeboden, maar dan zou ik minimum een jaar in Brussel moeten blijven. Dat is de grote vraag nu. Blijf ik in België? Blijf ik in Brussel? Het is een dialoog die ik met mezelf moet voeren.”

Quote Vorig weekend nog waren er bombarde­men­ten in Odessa. Mijn moeder, broer en een vriendin konden ze lijfelijk voelen. Vera

“Hier in Brussel is het veilig. In Odessa, waar ik vandaan kom, heerst een vals gevoel van veiligheid. Vorig weekend nog waren er bombardementen. Mijn moeder, broer en een vriendin konden ze lijfelijk voelen. In onze gesprekken zijn sommige onderwerpen taboe. Door te vluchten, heb ik hen op een bepaalde manier ook verlaten, ook al hebben ze alle begrip voor mijn beslissing. Zij zitten in de oorlog, ik niet. Een vriendin van mij woonde tot voor kort in Boetsja, waar de Russische soldaten die gruweldaden stelden. Veel Oekraïners voelen een enorme haat. Dat probeer ik niet te doen, maar ik weet niet hoe ik dit later aan David zal moeten uitleggen. Het is zo onvoorstelbaar dat mensen dit elkaar aandoen. En toch zullen we als volk nooit opgeven.”

Lees ook: