COLUMN. Topmodel Elise Crombez: “Ik ben beleefd opgevoed, ja, maar wat is mijn voordeel?”

Sylvia Van Driessche (45) en Elise Crombez (39) over hun vriend­schap en #metoo: “Hij nam zijn camera en telde af: ‘Op drie zeg je I wanna suck your dick’”

Schrijver Sylvia Van Driessche (45) en topmodel Elise Crombez (39) zijn sinds enkele jaren innig bevriend. Twee totaal andere levens, verenigd in één zielsverwantschap. Vanaf volgende zaterdag schrijven ze om de beurt een persoonlijke column, hier in NINA. Deze week staan ze samen op de cover. “Als ik iets vertel, zal Sylvia nooit – in tegenstelling tot anderen – over zichzelf beginnen. Sylvia is een pure vrouw die mij helpt in mijn eigen vrouw-zijn. Dat is een cadeau.”

20 november