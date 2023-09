COLUMN. Tijs Vanneste gunt ons een blik in zijn familieleven. “Ik delf het onderspit voor ski-ba-bop-ba-dop-bop”

Vrouwen posten online verbaasd over hun ‘sick skin’. Dermato­loog verklaart

Een snotterneus, hoofdpijn, koorts of last van je maag: iedereen is weleens ziek, maar leuk is anders. Al levert het je volgens enthousiastelingen op sociale media wel een mooiere huid op. Bestaat ‘sick skin’ echt? Twee dermatologen verhelderen. “Bepaalde medicatie hebben een effect.”