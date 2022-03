COLUMN. Sylvia Van Driessche over de beautygeheimen van haar oma: “Dit advies ging mij een brug te ver”

NINASylvia Van Driessche is journalist, vrouw en mama. Maar ook kleindochter van een oma die vroeger haar beautygeheimen maar al te graag deelde. Over droge nagels en crèmes van paardenhoeven, bijvoorbeeld. Nu leeft Sylvia zelf van de zoektocht naar tips. Een erfelijk kantje. Dat er mensen in haar omgeving zijn die er net een hekel aan hebben, begrijpt ze dan ook niet. “Ik bijt mijn tong af als ik die vriendin zie sukkelen met iets waar ik toevallig een goede tip over heb.”

In de Nederlandse taal bestaat de uitspraak ‘Laat oma thuis’, waarbij oma staat voor ‘ongevraagde meningen en adviezen’. Blijkbaar kunnen mensen vooral niet tegen dat laatste. Ik heb zelf een vriendin die me bij onze eerste ontmoeting al waarschuwde: “Geef me geen advies over eender wat, ik kan er niét tegen!” Bizar vond ik dat, gezien ik zelf leef van de zoektocht naar tips. Maar is iedereen niet zo? We willen diep vanbinnen toch wel tips over van alles?

Als kind ging ik al op de tippen van mijn tenen staan om in mijn grootmoeders badkamerkastje te rommelen, op zoek naar haar beautygeheimen. In haar schamele plastieken schatkistje zat van alles wat tot mijn verbeelding sprak: rozenwater, dag- en nachtcrèmes, Elnett-haarlak (het waren de jaren 80). Toen ze mijn splitsende nagels opmerkte, liet ze me een kleine blauwe tube zien met een paard erop. Het ging om een hydraterende crème voor nagels, gemaakt van onder meer paardenhoeven.

“Ik smeer het elke avond op mijn nagels als ik tv kijk”, vertelde ze. “Daar worden ze sterk van. Duw er maar op.” Haar nagels waren hard als been, maar haar advies leek me een brug te ver. “Het is niet omdat die paarden sterke nagels hebben, dat ik hun nagels op de mijne moet smeren”, dacht ik. In plaats daarvan kocht ik ontelbare doosjes vitaminen en potjes nagellak die mijn nagels moesten versterken.

Van andere specialisten ter zake leerde ik in de jaren erop meer over beauty; een serieuze zaak, vind ik, gezien we elke dag in de spiegel kijken. Voor wie het wil horen: doe elke dag een druppel tamanu-olie in je dagcrème (je ruikt naar hotdog, maar het is de enige olie die diep in de huid doordringt) en draag zonnecrème met naast uv A en uv B ook een infraroodfilter. “In de toekomst zal dit in alle crèmes zitten”, vertelde een cosmetoloog me. “Die stralen verouderen je huid ook.”

En last but not least: doe epsomzout in je badwater. Er zit sulfur in, wat het stresshormoon in je lijf 9 uur lang afbreekt. Alle beetjes helpen. Intussen las ik bij mijn research naar ‘Laat oma thuis’ dat we niet tegen adviezen kunnen die ongevraagd aan ons worden gegeven, omdat het impliceert dat we niet goed bezig zijn. Dus bijt ik mijn tong zowat af elke keer ik die vriendin zie sukkelen met iets waar ik toevallig wel een goede tip over heb. Ik had me trouwens zelf schuldig gemaakt aan die overgevoeligheid. Dat besefte ik toen ik onlangs bij de dermatoloog zat omdat mijn nagels het wel erg bont maakten.

“Je hebt erfelijk droge nagels”, besloot de dokter. “Wat helpt is hydrateren met een crème waar ureum in zit, dat zal het vocht vasthouden.” Je raadt het al. Momenteel zit ik, met twintig jaar vertraging en zes jaar na de dood van mijn grootmoeder, alsnog ’s avonds mijn nagels in te smeren met een hydraterende crème. En ja hoor, mijn nagels worden stilaan sterker.

