COLUMN. Single papa Jeroen over 3 typische gesprekken die vrouwen met hun man hebben: “Is er iets, schat?”

Journalist Jeroen Vermeiren (48) is een alleenstaande papa. Je zou dus denken dat vrouwen een mysterie voor hem zijn, maar nee. De manieren waarop ze subtiel naar complimentjes hengelen of de loyaliteit van hun man testen, kent hij maar al te goed. Met drie voorbeeldscenario’s houdt hij vrouwen deze week een — vast herkenbare en misschien wel confronterende — spiegel voor. “Schatje, zie je niets aan mij?”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van Cas (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

Dag dames! Laten we eens een knuppeltje in het hoenderhok gooien. Op het gevaar af dat ik word afgerekend op mijn witte cismannelijkheid, maar alla, dat brengt leven in de brouwerij. Vrees niet, er komt geen n-woord aan te pas. Ik ben Gertje niet.

Ik wil het met jullie hebben over de dingen die jullie zoal uitkramen tegen ons, mannen. De ene keer verpakt als subtiele opmerking, de andere keer in de vorm van een vraag die als een guillotine boven onze ontblote nek bungelt. Wedden dat jullie jezelf herkennen, mogelijk meermaals?

Quote “Je hebt je nagels laten doen!” PWEUT! “Neeee. Ik. Ben. Naar. De. Kapper. Geweest! Jezus, ben jij blind?!” Jeroen Vermeiren

Scenario 1. Jullie staan klaar om naar een feestje te vertrekken en jij komt als om door een ringetje te halen uit de badkamer. Je bent zelfs speciaal naar de kapper geweest. Je andere helft staat al ongedurig te wachten met de autosleutels in de hand. Jullie zijn dan ook ‘nog maar’ dertig minuten te laat. Er moet vaart gemaakt. Denkt hij. Er moet een prangende vraag gesteld, vind jij. “Schatje, zie je niets aan mij?”

Er sluipt paniek in ’s mans ogen. Wat heeft hij in hemelsnaam gemist? De okselvijvers lopen vol. “Heb je nieuwe oorbellen aan? Wat zijn ze mooi!”PWEUT! “Nee, het zijn niet de oorbellen, lieverd.” Je gaat ostentatief eens met je hand door je haar. “Ik weet het!”, zegt je hubby. “Je hebt je nagels laten doen!” PWEUT! “Neeee. Ik. Ben. Naar. De. Kapper. Geweest! Jezus, ben jij blind?!” In mineur stappen jullie in de auto, ondertussen goed op weg om veertig minuten te laat te komen.

Quote “Uh-huh,” bromt je man nietsver­moe­dend, “een mooie vrouw inderdaad.” PWEUT! Boy, are you in trouble. “Hoezo? Wat vind je zo mooi aan haar? Jeroen Vermeiren

Scenario 2. Jullie zitten op de sofa. Er komt een film voorbij met Julia ­Roberts. “Dat is toch een knappe, hè, die Julia?”, verzucht je. “Uh-huh,” bromt je man nietsvermoedend, “een mooie vrouw inderdaad.” PWEUT! Boy, are you in trouble. “Hoezo? Wat vind je zo mooi aan haar? Ze is wel een heel ander type dan ik. Ik begrijp niet wat je dan ziet in mij. Met haar wil je weleens een onenightstand, zeker?!” Hij bevindt zich nu op een spekgladde skipiste, met in de rug een lawine die steeds dichterbij raast. Er is geen uitweg. Bonen zal hij fretten.

Scenario 3. “Is er iets, schat?” “Euh, nee, wat zou er moeten zijn?” “Ik voel gewoon dat er iets is. Wat vertel je mij niet?” Je man pijnigt koortsig z’n hersenen, hij ziet het beeld zonder klank nu al wenken. “Er is echt niets, liefje. Ik zweer het je.” PWEUT! “Jammer dat je niet eerlijk bent. Dat je niet wil delen wat er in je omgaat. Wij praten nergens meer over. Dat was vroeger heel anders. Maar oké, laat maar!” Die laatste: laat maar. Gevolgd door gekruiste armen en een zure stilte. Dodelijker wordt een onderonsje entre amoureux niet.

