COLUMN. Sara Leemans schrijft over 33-jarige single Hanne: “Tegenwoordig bestaat er zelfs een forum ‘Am I the asshole?’”

Wat mij een tikkeltje gek maakt, is dat alles hieraan verdomd subjectief is. Niemand weet wie gelijk heeft: goed of fout, klootzak of niet ... het is geen exacte wetenschap. En soms heb ik daar verdorie nood aan. Mijn vriendin geeft me raad die gekleurd is door haar eigen ervaringen en wat ze leerde over goed en fout. Als ik m’n moeder bel hetzelfde verhaal. Ik heb nood aan een soort van autoriteit. Geen god, moeder of vader of almachtig wezen dat iets dicteert, maar een objectieve wetmatigheid. Een soort commissie of een bureau. Geen rechter of politieke entiteit van vlees en bloed die geleden heeft en op schoolbanken heeft gezeten. Maar een bureau dat objectief weet wat juist is en wat niet. Simpel. Zwart-wit. Laten we het ‘het Objectiviteitsbureau’ noemen.