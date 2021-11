COLUMN. Sara Leemans schrijft over 33-jarige single Hanne: “Ik pleit voor een romcom vol ongemakkelijke stiltes”

Een klassieke romantische komedie. Heerlijk tijdverdrijf als je ziek bent, weet ook Hanne. Als ze opgezadeld zit met een vervelende verkoudheid brengt ze enkele dagen in haar zetel door, starend naar de televisie. En dan overvalt de jonge dertiger plots het pijnlijke besef: “Romcoms kunnen wel eens de reden zijn van mijn teleurstelling in mijn liefdesleven.”

Sara Leemans, van het satirische Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’, schrijft elke week over het leven van de 33-jarige single Hanne. Een mix van muizenissen en situaties uit het echte leven. Situaties die soms gênant of absurd zijn, maar vooral erg herkenbaar.

Het is gebeurd. Mijn immuunsysteem begeeft het voor de tweede keer sinds september en ik ben ziek. Na een klungelige zelftest blijkt het geen corona. Een doodgewone verkoudheid die ik allicht heb opgedaan tijdens een gezellige avond in een van de kleinste cafés in de stad waar ik woon. Ik kan zo genieten van het feit dat dat weer mag, aan de toog eindigen met mensen die ik nauwelijks ken en ‘nog eentje dan allez’ bestellen. Maar komende dagen ben ik even ‘out’.

Ziek zijn is, ondanks het ziek zijn, best gezellig. Twee tot drie dagen in je zetel liggen zonder beha of deodorant, met je haar ergens gedeponeerd bovenop je hoofd. Je downloadt toch opnieuw de Deliveroo-app, want jij gaat heus niet koken. Je zegt tegen jezelf dat je die drie boeken op je salontafel eindelijk gaat lezen, maar uiteindelijk binge je tot een stuk in de nacht series waar je iets goeds over hoorde. Waarschijnlijk niet de series waarvan je vrienden al maanden zeggen dat je ze moet kijken, want let’s face it, dat zijn net de series die je níét gaat kijken. Reden onbekend.

Je kijkt de snelle wegkijkers, de sitcoms over leeftijdsgenoten nu of in de jaren negentig, je denkt aan een goeie film te beginnen die in maart nog een Oscar won, maar beslist na vijftien minuten dat je hersenen dit toch even niet kunnen verwerken en schakelt over naar die romcom uit 2003 omdat weten hoe iets eindigt je nu even comfort schenkt in een wereld in verval. Keuze te over: van Prime tot Streamz, Disney+, om toch te eindigen op Netflix.

Ik besef, bij het kijken van de romcoms, dat zij weleens de reden kunnen zijn van mijn teleurstelling in mijn liefdesleven. Niet omdat de mannen anders geschreven zijn dan in het echte leven, nee nee, maar heb je twee love interests ooit over iets anders horen praten dan smalltalk?

Hoe kan je een happily ever after hebben met iemand nadat je ze twee keer zag en niet eens weet hoe ze staan ten opzichte van de abortusban in Texas? Wat als je zo’n hoge dunk hebt van je droomman na één date vol smalltalk en later blijkt dat meneer tegen vaccins is en nooit een boek heeft gelezen?

Ik pleit bij deze voor een eerste romcom vol ongemakkelijke stiltes, met veel net-niets, slechte timings en verschillen in ideologie. Lekker donker. Lekker realistisch.

Producers, doe uw ding.

