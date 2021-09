COLUMN. Sara Leemans schrijft over 33-jarige single Hanne: “Er zijn meer dingen in het leven dan je beleggingsapp, Frederik”

Sara Leemans van het satirische Instagramaccount @dansaertvlamingen schrijft elke week over het leven van de 33-jarige single Hanne. Een mix van muizenissen en gênante, maar vooral erg herkenbare situaties uit het echte leven. Als Hanne een autosticker van het Apple-logo ziet, fronst ze de wenkbrauwen. “Ik vraag me af waarom mensen altijd de noodzaak voelen zich te identificeren met merken, producten of bedrijven waar ze grote fan van zijn.”

Deze week parkeerde ik m’n auto in de straat langs m’n appartement. Ik doe dat dagelijks. En zoals bijna elke dag genoot ik van een kwartier stilte. Elke dag doe ik hetzelfde als ik van het werk kom en ik parkeerplek heb gevonden. Ik blijf zitten in de auto. Dat zijn mijn vijftien minuten zen. Niet dat m’n appartement zo druk is, er wacht zelfs geen kat op me daar. Enkel een gigantische boekenkast en een lege frigo. Maar toch doe ik het. Ik blijf zitten.

Ik check mails, luister een liedje en check of die ene persoon m’n story wel heeft gekeken. Vijftien minuten. Vijftien minuten zitten.

“Het is geen iCar”

Als ik uitstap, merk ik de auto voor me op: een ruime gezinswagen als van een vader van drie, laten we hem Mark noemen. Misschien is hij IT’er, misschien werkt hij als ambtenaar bij een overheidsdienst. Mijn oog valt op de nummerplaat, niet omdat het zo’n tenenkrullende gepersonaliseerde nummerplaat is of iets in die trend, maar om de sticker. Naast de nummerplaat kleeft een sticker met het Apple-logo.

De auto zelf is niet van Apple, want Apple maakt helemaal geen auto’s. Het is geen iCar. Ik meen exact te weten wat iemand bezielt om een Apple-sticker op z’n auto te plakken. Het is een manier om te zeggen “Ik ben een Apple-fan”. Of zoals Vlaamse mannen dat doorgaans graag verwoorden: een adept, een enthusiast, of beter, een aficionado. Ik vraag me af waarom mensen altijd de noodzaak voelen zich te identificeren met bepaalde merken, producten of pakweg bedrijven waar ze grote fan van zijn. Zulke dingen definiëren toch niet je hele persoonlijkheid?

Quote Ik denk terug aan al die dates die ik al heb gehad, waarin ik na een bepaalde zin meteen wist wat voor heer ik voor me had. Hanne

Ik denk terug aan al die dates die ik al heb gehad, waarin ik na een bepaalde zin meteen wist wat voor heer ik voor me had en dat elke conversatie die ik na dat moment met hem zou hebben over craft beer, zijn koersfiets of obsessie met pakweg Ottolenghi zou gaan. Ik snap dat je fan kan zijn van iets of iemand, ik snap dat dat veel plek inneemt in je hoofd. Maar ik pleit voor het afschaffen van je hele persoonlijkheid te laten afhangen van dat fandom.

Er zijn meer dingen in het leven dan je beleggingsapp, Frederik, laten we het over iets anders hebben. En mannen, al ben je nog zo’n grote Android-aficionado (zouden die clubjes hebben om samen af te spreken, though?), stel je date of partner eens een vraag!

