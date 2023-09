COLUMN. Peter Van De Veire verloor recent een bijzondere vrouw. “Ik besef: bij haar leerde ik genieten”

Hoe meer 1 september nadert, hoe groter de kans op driftbuien bij je kind. Pedagoog geeft concrete tips

Over 4 dagen start het schooljaar. Maar zo’n abrupte overgang verloopt vaak niet zonder slag of stoot. Is je kind droevig, onrustig of boos nu de zomervakantie op haar eind loopt? Een pedagoog Bruno Vanobbergen geeft praktische tips. “Op deze manier creëer je voorspelbaarheid.”