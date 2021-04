COLUMN. Lara Switten, mama van 3 die strijdt tegen kanker, brengt een boek uit: “Mijn hoofd voelt zich te jong voor een biografie. Mijn lijf te oud om ermee te wachten”

COLUMN. Lara (34), mama van 3, strijdt tegen kanker: “Ik heb nog een hele weg te gaan maar nu voel ik me de gelukkig­ste mama ter wereld”

26 maart Lara Switten (34) is onlangs mama van een derde kindje geworden. Maar Lara heeft ook baarmoederhalskanker. Ze vertelt wekelijks in NINA hoe het met haar gaat, nu ze tegelijk haar droom en haar ergste nachtmerrie beleeft. Het moment waar ze al maanden naar aftelt, is er: “Eindelijk zijn we met ons gezin samen, thuis. Ik heb mijn meiden in lange tijd niet meer zo zien glimlachen. Ze stralen van geluk, ze blinken van trots.”