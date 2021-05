COLUMN. Lara Switten (35), mama van 3 die strijdt tegen kanker: “Me mooi maken blijft belangrijk. Voor mezelf, voor mijn positieve spirit”

Laat niet alleen je borsten checken: “Door onwetend­heid over vulva- en vaginakan­ker blijven veel vrouwen met symptomen rondlopen”

4 februari Vandaag, op 4 februari, is het Wereldkankerdag. Een goede aanleiding om gynaecologische kankers te belichten. Dat is nodig, want voor veel mensen zijn ze nog een onbekend fenomeen. Had jij bijvoorbeeld al gehoord van vagina- of schaamlipkanker? Was jij op de hoogte dat de anticonceptiepil beschermend kan werken? En wist je dat sommige vrouwen vatbaarder zijn voor baarmoederhalskanker? Gynaecoloog Johan Van Wiemeersch en oncoloog Xuan Bich Trinh vertellen alles wat je moet weten over vrouwenkankers. “Een gynaecologisch onderzoek kan de aandoeningen aan het licht brengen. Daarom benadrukken artsen het belang van een regelmatige check-up.”