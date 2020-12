COLUMN: Lara Switten (34), ziek en net bevallen: “We kozen twee meters uit die Gabriel zijn hele leven lang zullen bijstaan”

De leukste podcasts en muzieklijs­ten om je kinderen en tieners te entertai­nen tijdens de kerstvakan­tie

12:57 De kerstvakantie is gestart. Voor kinderen betekent dat: ravotten en zich amuseren. Voor ouders: paniek, omdat ze soms niet weten hoe ze hun kroost dag in dag uit moeten entertainen. Wat te doen? Je kan een afspeellijst opzetten, zodat je kleinsten kunnen meebrullen en zingen (best voor jezelf oordopjes voorzien) of ga voor een interessante podcast die kleine én grotere kinderen even zoet houdt. Wij zetten de leukste op een rijtje: