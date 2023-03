COLUMN. Journalist Jeroen worstelt met faalangst in zijn prille relatie. “Ik denk dat ik nóóit goed genoeg ben”

Jeroen is bijna vijftig en voelt zichzelf veranderen. “Ik ben een beetje een moeilijke, op zichzelf teruggeplooide mens geworden”, schrijft hij in zijn column deze week . En dat maakt hem niet zelden onzeker in zijn prille, nieuwe relatie. “‘Zei ik al dat je mijn droomlief bent?’, stuurt ze me. Ik staar naar haar bericht, van mijn melk.”

“Soms ben je erg defensief”, zegt mijn lief. Waarop ik prompt in de verdediging schiet: “He-le-maal niet!” Wél dus. Zoveel mag duidelijk zijn. Diep vanbinnen weet ik dat ze gelijk heeft. Ik heb – uiteraard – tal van ‘goede’ excuses.

Dat ik door slepende apneu nog zelden deftig slaap. Dat ik veel werk en veel vader. En dat ik het voorbije decennium meer solo ben geweest dan deel van een koppel en dus het samenzijn van langsom meer verleerd ben. Bovendien leun ik tegen de vijftig aan. Ik ben een beetje een moeilijke, op zichzelf teruggeplooide mens geworden en voel me snel overbevraagd.

En nog sneller denk ik dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik nóóit goed genoeg ben. En dus faal. En faal. Altijd maar tekortschiet. Ontoereikend ben. Een paar dagen later stuurt mijn K. mij een bericht: “Zei ik al dat je mijn droomlief bent?” Ik staar ernaar, wat van mijn melk. Ik ben niet goed in complimenten ontvangen. En dat is een understatement.

“Say what? Die norse, defensieve brombeer?” zend ik terug. “Echt!” antwoordt ze. “Hij heeft ook héél veel fantastische eigenschappen! Alleen ziet hij die zelf niet bepaald. Dat is misschien zijn grootste tekort.” Zo. Daar heb ik niet van terug. Ik leun achterover in de zetel. De huisarts heeft me net een week platte rust bevolen, omdat er te veel gebeurt op te veel fronten en ik handen en hart en hoofd en emotie tekortkom om het allemaal te verstouwen.

Ik zak nog wat dieper weg en dommel in. Een woelige droom dringt zich aan mij op. Er komen voorvaderen in voor, er zindert een sixties-hippiesfeertje in de gedroomde lucht. Ik plas in een fles, omdat er nergens een toilet te bekennen valt. Vervolgens word ik door een jongen en twee meisjes, twintigers nog, uitgenodigd voor een potje groepsseks op een zolderkamer. Het aanbod maakt me bang en ik vlucht de trap af naar buiten, waar ik in een doolhof zoekraak.

Het is dan dat ik wakker schiet. Een verdieping hoger weerklinkt weemoedige jazz. Bro zit er te werken aan mijn bureau. Hij logeert hier, nadat we afgelopen weekend zijn vader en mijn nonkel Nies ten grave gedragen hebben. Afijn, gecremeerd hebben, maar dat is een detail.

Het was een sober en tegelijk intens afscheid. Twee van zijn kinderen lazen een pakkende brief, ikzelf een gedicht dat ik nog niet zo lang geleden voor hem schreef. Vervolgens trok heel de kerk naar de kist vooraan, om aldaar een vinger in gekleurde leem te doppen en een afdruk achter te laten op het bleke hout.

“We gaan mee met Marcel (zo heette nonkel Nies echt) tot het eind”, zei de pastoor. De vingerafdrukken zijn een idee van zijn zoon F., die naast mij zit op de tweede rij. Wij kijken elkaar even aan. In dat kijken wordt veel gezegd zonder dat er gesproken wordt. Soms is blikken wisselen genoeg. Soms is dat het enige wat overblijft van woorden en taal. En Bro, F., K. en ikzelf, bedenk ik, wij zijn niet, wij zullen nooit zijn van staal.

