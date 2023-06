COLUMN. Journalist Jeroen over de nacht waarbij hij (bijna) ontmaagd werd. “Zij was een milf, nee cougar”

“Blinde paniek en pure doodsangst.” Je eerste keer seks kan eng zijn. Zeker als je daar nog niet klaar voor bent, meent journalist Jeroen in de column van deze week . Hij vertelt over de vamp waaraan hij bíjna zijn maagdelijkheid verloor. Met de nadruk op bijna. “Zij was te veel vrouw en ik nog te veel kind.”

Het moet het jaar 1992 zijn geweest. Jouw pennenlikker – bouwjaar 74 – was hoop en al 18 winters jong en zo maagdelijk als ene Maria vóór d’r onbevlekte ontvangenis. Tijdens die studentenjaren kluste ik bij in het hipste café van mijn geboortedorp. Een plek waar alleen maar exquise muziek werd gespeeld. De patron, Marc, heeft mij in belangrijke mate gevormd. Hij bracht mij in aanraking met jazz, met fotografie, met ‘exotische’ gerechten als ceviche, met schoonheid allerhande, kortom. Alleen Marcs passie voor voetbal is niet besmettelijk gebleken.

Ik denk te mogen stellen dat ik een graag geziene barman was. Als ik gebeurlijk nog eens in mijn ­geboortedorp kom, zijn er nog altijd mensen die mij herkennen als het gezicht dat destijds achter de toog stond. Een gaste die af en toe opdook was ene Linda (of Nicole, daar wil ik van af zijn). Een lerares uit Dendermonde die 12 kilometer verder te pintelieren ging, in casu in mijn geboortedorp.

Linda (of ­Nicole) was een vamp zoals ik er nooit meer een ­ontmoet heb. Jeroen

Linda (of ­Nicole) was een vamp zoals ik er nooit meer een ­ontmoet heb. Altijd stilettohakken, een minirok die met moeite haar bips omvatte en een doorschijnende blouse (witte, frivole beha uitdrukkelijk zichtbaar). Dresscode: diep gedecolleteerd, zodat iedereen ruim inkijk kreeg in haar twee érg doorslaggevende argumenten.

Ze was wat we vandaag een milf zouden noemen. Of gezien mijn en haar leeftijd toen eerder een cougar. Ze wierp me altijd zwoele blikken toe. Zo uitdrukkelijk dat ze zelfs voor het ­onzekere jongetje dat ik was niet mis te verstaan waren. De heilige maagd in mij werd er ongemakkelijk van. Zij was te veel vrouw en ik nog te veel kind.

Op een zaterdagnacht verliet ik na het einde mijner werkzaamheden het pand. De patron zou zich ontfermen over de paar cafégasten die er nog zaten. Zo ook Linda (of Nicole). Maar dat was buiten die wulpse tijger gerekend. Zij hees zich ijlings in een bontjas en kwam mij achterna.

Ze duwde haar borsten vooruit en trok mij tegen zich aan. Haar tepels ­priemend tegen mijn naïeve borstkas. Jeroen

Op het marktplein werd ik plots van achteren bij mijn arm gegrepen. Ik draaide me om en keek recht in de hongerige ogen van de hoogblonde vamp. Ze duwde haar borsten vooruit en trok mij tegen zich aan. Haar tepels ­priemend tegen mijn naïeve borstkas.

Ik: blinde paniek. “Kom je mee?”, vroeg ze. “Mijn auto staat wat verderop. Ik wil je neuken.” Ik: pure doodsangst ondertussen. Ik vermoed dat de maan verbleekte bij de grauwe kleur van mijn gelaat. “Ben je gek?”, stamelde ik. Dat was geen retorische vraag. Ik rukte me los en zette het op een lopen.

Ik spurtte het marktplein af, een straat in, een steenweg over en weer een andere straat in. Zonder omkijken. Alsof er écht een tijger achter me aan zat. De volgende dag vroeg Marc mij knipogend of ik ­genoten had van mijn wilde nacht. “Hot? Not!”, zei ik. En dat ik gevlucht was. Met de snelheid van het licht bovendien. Daar had hij maar één ding op te zeggen: “Gij, zot!”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghostwriter, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van een zoon (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

