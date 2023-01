COLUMN. Journalist Jeroen mengt zich in de heisa over de penis van prins Harry. “Hij heeft mijn sympathie”

Columnist en journalist Jeroen Vermeiren laat zich heel af en toe in met sappige verhalen. Zoals de sensatie rond Prins Harry, en meer specifiek: over zijn ‘willie’. Ook over de ontmaagding valt wat te zeggen. “Harry’s bloem werd geplukt in een grasveld achter een drukke kroeg. ­Zeventien was hij. Volgens roddeltantes was die oudere minnares een bekende actrice.”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van een zoon (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

De ‘willie’ van prins Harry, hij beroert de Britse én andere tongen. Niet letterlijk, uiteraard. Dat zou weinig koninklijk zijn. Hoewel, als er nu één mensensoort is met een lange traditie in overspeligheid en grote seksuele appetijt, dan wel monarchen en hun verwanten.

Zo dartel en frivool begaven zij zich onder – of in – het (voornamelijk) vrouwvolk dat menigeen er syfilis of een andere venerische ziekte aan overhield. Zo wellicht ook de Engelse koning Hendrik VIII, want er zijn historische documenten over zijn hofleven waaruit we kunnen afleiden: er zat een zweer op zijn jongeheer. ’s Mans derde been was meer ingezwachteld dan vrolijk ademend en vrij.

Maar terug naar Edwards verre nazaat Harry, die in zijn pas verschenen biografie talrijke hete hangijzers aansnijdt. Niet in het minst alle ongein die binnenskamers hoogtij viert ten paleize Buckingham, tot een handgemeen met kroonprins William – die andere Willy. Dat ze ’t ondereen uitvechten, denk ik dan.

Al geef ik graag toe dat ‘den Harry’ mijn sympathie heeft. Als die mens in een opgemerkt tv-interview vertelt over wat hij heeft meegemaakt, gelóóf ik hem. Die hele Harry is een grappige gabber. Zeker wanneer hij in zijn boek zijdelings de omstandigheden van zijn ontmaagding toelicht. “Een roemloze episode met een oudere vrouw”, zegt hij. En ook dit: “Ze hield veel van paarden en behandelde me als een jonge hengst. Snelle rit, waarna ze me een klap op mijn achterwerk gaf en me ‘gratie’ verleende.”

Gratie. Dát is nog eens een woord voor een orgasme. Het doet denken aan een elegante fontein. Daar hoeft geen tekening bij. O ja, en Harry’s bloem werd geplukt in een grasveld achter een drukke kroeg. ­Zeventien was hij toen. Volgens roddeltantes en andere kletsmajoren was die oudere minnares van de prins niemand minder dan de behoorlijk ravissante Liz Hurley, u bekend als actrice en model.

De heerlijkheid ­gebiedt te zeggen dat lushious Liz dat kwalijke ­gerucht altijd ontkend heeft. Pro memorie: diezelfde Liz zette Hugh Grant aan de deur na een relatie van dertien jaar. Grant parkeerde zijn augurk verdorie in de mond van Divine Brown, een prostituee. Hij ziet er ­onschuldig uit, idealeschoonzoonachtig en al, maar hij is een duivelse deugniet, geloof me.

Ik besluit graag met het andere piemelverhaal dat prins Harry zijn lezers voor de voeten werpt: blijkt dat zijn penis (of ‘todger’ zoals hij hem zelf noemt) bevroren was tijdens het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Een overblijfsel van een reis naar de Noordpool, vlak voor de feestelijkheden.

“Terwijl de oren en wangen al aan het genezen waren, was de todger dat nog niet. Het werd met de dag een groter probleem”, aldus Zijne Bevroren Baardigheid. Het is wat, koninklijk bloed, en hoe dat klopt in ­royale aanhangsels. Daar kan mijn kleine vriend nog wat van opsteken. Zolang hij er maar niets aan overhoudt. En al zeker geen syfilis.

