COLUMN. Jeroen schrijft kerstkaart voor zijn verboden geliefde. “Zij is gehuwd en ik ben geen echtbreker”

Kersthaters en -lovers zullen het beamen: kerstkaarten zijn een vak apart. Want hoe kom je anno nu nog verrassend uit de hoek? Onze columnist Jeroen snuisterde op het internet voor een speelse liefdesboodschap, die hij maar wat graag aan een bijzondere vrouw wil verkondigen. “Het moet iets zijn dat ze thuis op de schouw kan zetten, zonder dat daar een volstrekt onnodige huwelijkscrisis van komt.”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van een zoon (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

Op een zucht van Kerstmis neem ik me voor om voor het eerst in jaren, wat zeg ik, in decénnia, nog eens kaartjes te sturen naar wie mij lief is. Van nonkel Nies tot het Pets-meisje en nog heel wat schone mensen daartussenin. Geen klef gedoe, nee, eerder iets dat balanceert tussen monkel- en bulderlach. De wereld is al deprimerend genoeg, met dank aan Lady Inflatie en het onzalige Heerschap Energiefactuur.

In mijn jonge jaren trok ik elk jaar naar de City2, een winkelcentrum aan de Brusselse Nieuwstraat. Daar bevond zich toen een uit de kluiten gewassen gadgetshop, met een waaier aan grappige kerstkaarten. Ik heb een beetje heimwee naar die tijd. Alleen vrees ik dat ik vóór de geboorte van het kindeke Jezus niet meer in onze hoofdstad geraak. En dus ben ik maar eens in de annalen van het internet gedoken.

Mensenlief, wat je daar aan inspiratie vindt! Vooral voor die éne die ik een speelse liefdesboodschap wil sturen. Onze relatie is platonisch van aard. Zij is nu eenmaal erg gehuwd en ik ben geen echtbreker. Maar dat we een behoorlijk onmeetbaar zwak hebben voor elkaar, staat als een paal boven water. Voor haar mag zo’n kaartje net wat meer om het goddelijke lijf hebben. (Afijn, ik neem aan dat het goddelijk is, want ik kan niet spreken uit ondervinding. In mijn fantasie is het in ieder geval van een zinnenprikkeling die mijn bloedbanen danig verwijdt.)

De kerstkaarten met de volgende slogans – ja, ze bestaan écht – zullen het alvast niet worden: ‘Merry Christmas, sexy pants! Now take them off!’, ‘Kiss me under the camel toe’ en ‘Jingle balls’ (mét een tekening van een harige balzak). Het moet iets zijn dat ze thuis op de schouw kan zetten, zonder dat daar een volstrekt onnodige huwelijkscrisis van komt.

Misschien moet ik toch zelf maar iets verzinnen. Een gedicht plegen, bijvoorbeeld, en aan mijn artistieke broer Hans vragen of hij daar een gepaste illustratie wil bij maken. Hij kan dat als geen ander: met één pennentrek iemand vatten in beeld.

Misschien moet dat gedicht gaan over hoe zij en ik in een volgend leven, gelegen op een schapenvel naast de kerstboom – de dennengeur vers in onze neus – onze sexy pants uittrekken. En daarmee ook onze schaamte om al wat we willen, maar niet mogen.

Dat er gebeurlijk een gevallen dennennaald een bips, borst of balzak beroert – waar we dan ongetwijfeld erg zullen moeten om lachen – nemen we voor lief. Zoals we elkaar voor lief nemen en ons overgeven aan alles wat verboden is. Ik beken. I’m dreaming of a White Christmas. Buiten én binnen. Geniet van je geliefden, lieve lezer. Vier warm en leef gulzig.

En gun jezelf eveneens die stiekeme fantasie over die ene verbodene. Want tenslotte is niets menselijks ons vreemd.

