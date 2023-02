COLUMN. Jeroen over oude liefde die vastroest. “Alles aan ons lijf gaat onverbiddelijk hangen. Bij hem en bij haar”

Jeroen is kind van gescheiden ouders en maakte het zelf ook mee: een huwelijk dat strandt. En toch wil hij in de eeuwige liefde blijven geloven. Is dat naïef, vraagt hij zich af? Zeker nu alsmaar meer 65+’ers er ook de brui aan geven? “Zodra je het gebit van je teerbeminde ’s nachts ziet ronddobberen in een glas op het nachtkastje, is de lol er wat vanaf, stel ik mij zo voor.”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van een zoon (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

666. Dat is het aantal Belgische 65+-koppels dat in 2021 de handdoek – of moet ik zeggen: de bruidssluier? – in de ring heeft gegooid. Je zou bijna denken dat de duivel ermee gemoeid is, maar wellicht waren de tortelduiven op rust elkaar simpelweg spuugzat.

Zodra een gebit iets is dat je ’s nachts ziet ronddobberen in een glas op het nachtkastje van je ooit zo teerbeminde, wil de lol er wat vanaf zijn, stel ik mij zo voor. En dan gaat zowat alles aan ons lijf ook nog eens onverbiddelijk zuidwaarts. Bij hem en bij haar. Een scrotum dat ei zo na over de grond sleept en een stel trieste theezakjes, je zou voor minder het hoofd laten hangen.

‘Tsssssss!’ en ‘Foei’ hoor ik je denken, want mijn analyse richt zich wel heel erg op uiterlijkheden. Laat ik je geruststellen: ik trek het natuurlijk bewust op flessen. Al was het maar omdat ik het beeld van een uitgezakte balzak die multifunctioneel het parket laat glimmen hilarisch vind. Maar ik ben dan ook een man. Ergo gebeurlijk een beetje kinderachtig. Of minstens doorspekt met flauwe humor, zo af en toe.

Quote Senioren blazen hun huwelijk op ‘omdat het kan’, aldus Rika. En omdat ze er meer dan vroeger de middelen voor hebben, niet in het minst de vrouwen.

Maar dus: 666 bejaarde koppels die alsnog het pad van de herwonnen vrijheid inslaan. Het cijfer komt uit betrouwbare bron: het Belgisch statistiekbureau Statbel, dat de dingen ook in perspectief plaatst en gewag maakt van een stijging van 40 procent. Dat vraagt om wat duiding, denkt het journaille dan. Waarop relatiedeskundige Rika Ponnet van stal wordt gehaald. Het heet een trend te zijn, met niet eens erg bijzondere oorzaken.

Senioren blazen hun huwelijk op “omdat het kan”, aldus Rika. En omdat ze er meer dan vroeger de middelen voor hebben, niet in het minst de vrouwen. De 65-plussers van nu, dat is de eerste generatie vrouwen die massaal zelf uit werken ging. Nog volgens Rika kiezen mensen eieren voor hun geld. Als je nog tien goede jaren voor de boeg hebt, wil je die ten volle benutten, eerder dan ze te zien wegdeemsteren in het gezelschap van iemand waar je helemaal en finaal op uitgekeken bent.

Quote Il faut le faire, tóch volharden in een naïef, voorbijge­streefd romantisch principe als ‘voor eeuwig en altijd’. Slepend scrotum en theezakjes inclusief. Jeroen Vermeiren

Ik begrijp het. Het leven is een kostbaar goed, een kelk die je maar best ten volle kan leegdrinken. Soms betekent dat op latere leeftijd alsnog afscheid nemen van een partner van decennia.

Ik begrijp het. En tegelijk begrijp ik het niet. Of liever: ik vind het een ongemakkelijke waarheid, want deze jongen droomt nog altijd van een trouwen-is-houwen-scenario. Il faut le faire: als kind van een seventies scheiding én protagonist in de levensechte film van mijn eigen gestrande huwelijk tóch volharden in een naïef, voorbijgestreefd romantisch principe als ‘voor eeuwig en altijd’. Slepend scrotum en theezakjes inclusief. Maar misschien is net dat wel de overtreffende trap van lief.

