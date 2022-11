COLUMN. Jeroen over het formaat van zijn jongeheer: “Ik weet nu, dankzij Goedele Liekens, dat hij oké is”

Over de ideale penislengte is al heel wat gezegd en geschreven. Maar mannen praten er zelf zelden over. NINA-columnist Jeroen brengt daar verandering in en neemt - openhartiger dan ooit - zijn eigen exemplaar onder de loep. Hij vertelt over zijn onzekerheden en hoe dat gevoed werd door een nare MeToo-ervaring, jaren geleden. “Ik beken: bij elke eerste keer met een nieuwe partner spookt die Brusselse avond door mijn hoofd."

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van Cas (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

Mannen en hun piemel, het is wat. We zullen er onder elkaar niet over spreken, over dat aanhangsel dat nu eens een eigen leven lijkt te leiden en dan weer dienst weigert op het slechtst mogelijke moment.

Ik was een laatbloeier. Je mag dat weten. Ik moest nog aan mijn fysieke puberteit beginnen toen de andere jongens in mijn volleybalclub duidelijk al op de trein gesprongen waren. Dat kon ik met eigen ogen vaststellen toen zij zonder schroom onder de douche stapten na een training of wedstrijd.

Quote Ik maakte me altijd snel uit de voeten. Douchen, dat kon ik thuis ook. Mijn lichaam hinkte achterop, maar uiteinde­lijk kwam die puberspurt er dan toch. Jeroen

Ik maakte me altijd snel uit de voeten. Douchen, dat kon ik thuis ook. Ver weg van hun onderzoekende blikken. In mijn verbeelding spottende blikken, uiteraard. Die vervolgens zouden uitmonden in een geringschattende sneer of een schaterlach. Mijn lichaam hinkte achterop, maar uiteindelijk kwam die puberspurt er dan toch. Nu zal ik nooit in de prijzen vallen om mijn buitensporige formaat, maar het is wat het is en dat is oké, weet ik met dank aan ­Goedele Liekens, die het er hier onlangs nog over had.

Sinds MeToo is er terecht veel te doen rond mannen die – niet gehinderd door enige vorm van beschaving – op primitieve en vooral seksueel intimiderende wijze met vrouwen omgaan. Verbaal en/of fysiek, in alle mogelijke gradaties van ongewenst. Zeldzamer zijn de verhalen van vrouwen die mannen in hun eerbaarheid aantasten.

Het moet dus lukken dat uitgerekend ik ooit zo’n exemplaar tegen het lijf liep, zo’n 22 jaar geleden. Ik was avondverantwoordelijke van het theatercafé dat bij het Kaaitheater hoorde in Brussel. Mensen die in de buurt werkten, kwamen al eens aan een aperitiefje slurpen na de arbeid. Zo ook De Brunette Met De Lelijke Tattoo Op Haar Buik. Dat kleine, onooglijke ding, piepte eens tevoorschijn toen ze op een avond – zij de laatste klant – achter de toog stapte, de muziek luider zetten en wulps begon te dansen. Wat later ploften we elk op een barkruk. Vraag mij niet hoe het zo kwam, maar al snel ging het over formaten.

Quote De Brunette gaf in niet mis te verstane termen mee dat ze haar minnaars graag massief groot had. Jeroen

De Brunette gaf in niet mis te verstane termen mee dat ze haar minnaars graag massief groot had. “Nou, massief is wel het laatste adjectief dat ik zou gebruiken om mijn eigen zwaard te omschrijven”, lachte ik, denkende dat ze toch vooral op effectbejag uit was. Maar … toen tastte zij mij prompt in het kruis om mijn waren te wikken en te wegen. Ik werd te licht bevonden. Of te kort, zo je wil. De Brunette trok haar hand terug, hees zich in haar jas en verdween ijlings de nacht in.

Nodeloos te zeggen dat het een ervaring is die mij toch een tijd parten heeft gespeeld. Een goed lief later – we ontmoetten elkaar zowaar op de redactie van Het Laatste Nieuws – kreeg ik de formaatdemon wat getemd. Maar ik beken: bij elke eerste keer met een nieuwe partner spookt die Brusselse avond door mijn hoofd en vrees ik toch weer van mijn mannelijkheid te worden beroofd. Mannen en hun piemel, het is een dingetje, zeg ik je.

Vanaf zaterdag 3 september start de nieuwe reeks ‘penisperikelen’ op NINA.be

