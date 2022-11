COLUMN. Jeroen over de liefde voor zijn zoon (en diens soep): “Met die jongelui van vandaag, daar kan je wat mee”

“De indruk zou kunnen ontstaan dat ik spijt heb dat ik een nazaat geproduceerd heb.” De wereld lijkt dan wel op hol geslagen, Jeroen vindt toch een lichtpuntje in het alledaagse: soep, het liefst klaargemaakt door zijn zoon Cas. Hij vertelt vol trots over (de band met) zijn zoon en het vertrouwen in de volgende generatie. “Ik zou sterven mocht hij mij ontbreken, ontberen. Letterlijk.”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van Cas (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

Wij mensen, wij doen maar wat. Met onszelf, met elkaar, met de grond onder onze voeten, en bij ­uitbreiding met álle grond onder onze voeten: de aarde. De bol waarop wij doldraaien in alweer een nieuwe waan van de dag. De bol die ons draagt, maar die wij maar niet willen torsen.

Ik heb een kind. Een zoon. Zoveel is inmiddels ­bekend. Mijn bloed leeft dus voort. Maar ik ben het punt voorbij dat ik dat een hoopvolle gedachte vond. Met elk jaar dat verglijdt, verdampt ook de gedachte dat een kind op de wereld zetten een goed idee was. Zulks bedenk ik terwijl ik een bord soep eet van zoons makelij. Fijn, zo’n kok in ­opleiding in huis. (Al heeft hij liever korstjes dan balletjes. Ik vind ze allebei prima, liefst tezamen, maar als ik dan toch moet kiezen, komen de balletjes eerst.)

De indruk zou kunnen ontstaan dat ik spijt heb dat ik een nazaat geproduceerd heb. Niet is minder waar. Er is werkelijk niemand van wie ik meer hou dan van mijn zoon. Hij die mij soms tot wanhoop drijft, maar hij die mij ook op de gekste momenten verrast. Het zit soms in een klein hoekje. Onlangs zei hij: ‘Papa, ik wil je een liedje laten horen!’ Vervolgens liet hij ‘Just the Two of Us’ door de luidsprekers schallen. De versie van Bill Withers, niet dat flauwe afkooksel van Will Smith. Zoonmans is trots op zo’n ontdekking én verbaasd over het feit dat ik dat liedje natuurlijk al lang ken. Heerlijk, dat soort gestolen momenten.

Sinds Cas er is, kan ik niet meer zonder. Ik zou sterven mocht hij mij ontbreken, ontberen. Letterlijk. Ik denk dat mijn hart zou uitdoven, traag of abrupt, wie zal het zeggen? Daarna is er geen koffietafel, maar een soepbuffet. Af te werken naar eigen goesting, met korstjes of balletjes, met een paar druppels room of wat gesnipperde peterselie.

Ik laat ook erwtensoep voorzien. Snert. Met spekjes. ­Achteraf zal de strenge, rondborstige matrone die al die liters uit haar kookpotten toverde vragen ‘of het een beetje ­gesmaakt heeft’ en elkeen zal gul bevestigen van wel. Gesmuld zal er worden.

De wereld zoals hij nu is, mag dan aanzienlijk minder smullen zijn – continenten verbrokkelen en we leven in een op hol geslagen oven – maar met die jongelui van vandaag, daar kan je wat mee. En dat ‘wat’ valt in geen eindtermen te vatten. Het zou me niets verbazen als zij met vereende krachten Rome wél gebouwd krijgen in één nacht. Terwijl er ook eentje, pakweg mijn zoon, een immense ketel pompoensoep op het vuur heeft staan voor al die noeste werkers.

Want dat geloof ik ook: onderschat nooit de kracht van een goed bord soep. Dat is snoep voor de ziel. Zeker als ze aan ons verschijnt mét balletjes of korstjes toe. Je zal het altijd zien: dan wordt de wereld plots wat minder moe.

