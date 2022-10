COLUMN. Jeroen heeft hét gesprek met zijn tienerzoon. “Hij viste mijn penisring op uit een mandje”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van Cas (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

De zoon kijkt mij met grote ogen aan terwijl hij een penisring in de lucht houdt. Ik was zelfs vergeten dat ik dat ding in huis heb. Mijn bloed viste het op uit een mandje in de badkamer. Wie laat daar nu ook een penisring rondslingeren? Ik dus.

Het ding is van rubber of iets in die trant en zat ooit bij een flacon massagegel van een bekend condoommerk. Ik staar ernaar en zoek mijn woorden. De zoon ruikt dat hij iets op het spoor is. Op een ochtend – ik moet een jaar of vijf geweest zijn – vond ik een ­gebruikt condoom onder het bed van mijn vader. Hij was toen al samen met de vrouw die de moeder van mijn twee halfbroers zou worden.

Quote Ik vroeg hem: ‘Papa, wat is dit?’ ‘Dat is vies!’, antwoordde hij prompt. (Gooi dat snel in de vuilbak!’ Ik stelde verder geen vragen. Jeroen

Mijn vader nam elke dag een bad, een gewoonte die ik zelf decennialang in stand hield. Ik liep met dat stukje latex bungelend aan mijn hand naar de badkamer, alwaar mijn vader net de shampoo uit zijn haar spoelde. En ik vroeg hem: “Papa, wat is dit?” “Dat is vies!”, antwoordde hij prompt. “Gooi dat snel in de vuilbak!” Ik stelde verder geen vragen. Eind de jaren zeventig deed je dat niet, vragen stellen. Of ik toch niet.

Terug naar mijn zoon anno 2022. Hij staat uitdagend voor mij. Ik weet mij geen houding, ook al heb ik die penisring in alle eerlijkheid nog niet uitgetest. Wat zou ik ook, als nagenoeg voltijdse vrijgezel. Maar ik herken in zijn blik iets van een pitbull. Ik voel aan mijn water – ook al zit ik níét in bad – dat meneertje niet van plan is zijn beet te lossen voor ik klare wijn schenk. Ik vloek in stilte. Ik voel weinig animo voor dit gesprek. Tegelijk wil ik ook niet liegen. Eerlijkheid voor alles, weet je wel? Dus leg ik uit waartoe dat rekbare rondje moet dienen. Het zal niemand verbazen dat zoonmans smakelijk moet lachen om de functie van het kleinood. Niet zomaar lachen, maar sardonisch lachen. De pitbull heeft bloed geproefd.

“Papa”, vervolgt hij, “masturbeer jij vaak?” Moet ik ook daar nog een antwoord op verzinnen? “Doe je dat elke week, bijvoorbeeld? Of elke dag?”

Quote En ja, ik masturbeer, al gaat de frequentie jou noch mijn zoon aan. Jeroen

Ik zou wel door de grond kunnen zakken. Ik geloof in seks, in genot zonder schaamte, in zelfbevrediging die niet resulteert in een enkeltje naar de hel. Ik wil daar zelfs weleens open over praten met volwassen vrienden en vriendinnen. Maar om over dat hete hangijzer nu in de diepte te filosoferen met mijn dertienjarige, prille puber? Neen. Driewerf neen.

“Heb jij condooms, papa?”, gooit het ventje er als genadeslag tegenaan. En dan ruik ik mijn kans. O, jawel. “Natuurlijk heb ik condooms”, antwoord ik. “Jij begint te puberen en dus is het belangrijk dat je ’t veilig doet straks, wanneer je met een meisje …”

Zoonmans onderbreekt mij. “Ieuw, papa!” Waarop hij zich snel uit de voeten maakt. Ik grijns. Lastig parket voorlopig afgewend. En ja, ik masturbeer, al gaat de frequentie jou noch mijn zoon aan. Tenzij we gelijk oversteken. En jij mag eerst.

