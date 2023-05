COLUMN. Goedele Liekens wil dat we vaker dit soort seks hebben. “Altijd al mijn gouden tip voor koppels”

“Sterren betalen nu 30.000 euro voor een ticket.” Moderedac­teur over de geheimen achter het beroemde Met Gala

Het is dé hoogdag van het jaar voor mode en celebs en binnen enkele uren is het weer zo ver: het Met Gala in New York. Er binnen raken is niet simpel, noch goedkoop. En wat er gebeurt, blijft geheim. Onze moderedacteur David Devriendt legt uit hoe het Met Gala tot zo’n iconisch evenement uitgroeide. “Anna Wintour heeft al mensen van de gastenlijst gebonjourd.”