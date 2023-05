COLUMN. Goedele Liekens weet hoe je missionaris-seks lekkerder maakt. “Zo wrijft zijn eikel tegen de clitoris”

COLUMN. Goedele Liekens over de sluipende boosdoener in je relatie. “Het voelt freaky, maar dit moet je doen”

Onzekerheid in een relatie is de grootste boosdoener, schrijft Goedele Liekens deze week in haar column. Ben ik wel goed genoeg? Zal mijn lief me verlaten? Maar zulk gepieker saboteert de liefde. De seksuologe deelt de oplossing: ze tackelt de typische angsten en vertelt je hoe je er komaf mee maakt. “Geef je brein geen kans om verhaaltjes te verzinnen.”