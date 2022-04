COLUMN. Goedele Liekens somt op wat vrouwen sexy vinden. “Tussen de bad boy en de sloef is een gulden middenweg”

Na de foto van Macron, 2 experts over de zin van borsthaar. “De pornosnor was ook een teken van viriliteit en mannelijk­heid”

Midden in de presidentsverkiezingen in Frankrijk stuurt president Emmanuel Macron een opvallend campagnebeeld de wereld in: hij zit relaxt in een zetel, zijn hemd is losjes opengeknoopt. Zijn borstkas gaat echter met alle aandacht lopen, dankzij de weelderige bos borsthaar. Modesocioloog Aurélie Van de Peer en moderedacteur David Devriendt fileren het beeld. “Het past perfect binnen de bodypositivity-beweging.”

21 april