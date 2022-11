COLUMN. Goedele Liekens over onze seksuele ideeën die gevaarlijk zijn. “Een man is géén testosteronbom”

Prinses Diana’s ‘wraakjurk’ doet weer stof opwaaien op Netflix (en doet dat ook al jaren in de mode)

In het nieuwste seizoen van ‘The Crown’ zien we prinses Diana in haar iconische zwarte jurk met blote schouders, die ze vlak na haar breuk met prins Charles draagt. Zo startte ze de trend om een revenge dress te dragen: een adembenemende outfit om je ex te laten zien wat die mist. Deze vijf bekende vrouwen deden de prinses voortreffelijk na en dit zijn de regels van de ‘wraakjurk’.

14 november