COLUMN. Goedele Liekens over het seksuele verlangen dat élke vrouw heeft. “Je wil die penis in je. Nu”

COLUMN. Goedele Liekens prijst de ‘x-y-z-methode’ voor koppels die vaak ruziën. “Het werkt écht”

‘Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus’. En dat kan weleens tot knallende ruzie leiden. Nochtans is de oplossing héél simpel, zegt Goedele Liekens, als je met je partner weleens in een discussie belandt à la “Dat doe je àltijd!” “Nu overdrijf je!” “Ach, je begrijpt me niet!” Zelfs het kleinste kind kan dit, zegt de seksuologe. “Het klinkt bijna als babytaal, I know, maar het werkt.”

18 januari